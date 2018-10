Veste de cosmar pentru Simona Halep! NU scapa de operatie: "Nici nu se poate gandi la tenis!"

Simona Halep trece printr-un moment foarte dificil.

Simona Halep a anuntat joi dimineata ca va abandona la Turneul Campioanelor intrucat nu este pregatita sa evolueze la acest nivel din cauza durerilor din zona lombara.

Se pare ca situatia Simonei Halep este una mai grava decat lasa ea sa se vada. Romanca din fruntea clasamentului mondial a descoperit nu de mult ca are hernie de disc, un diagnostic dur care cere atentie, odihna si tratament. Recuperarea medicala din ultimele saptamani nu a ajutat-o deloc pe sportiva noastra, care a fost nevoita sa se retraga de la Moscova si Singapore.

Conform ultimelor informatii, in cadrul echipei Simonei se discuta tot mai mult de o interventie medicala care sa o scape de problema. Surse din apropierea constantencei in varsta de 27 de ani sustin ca pentru a incepe noul sezon la capacitate maxima, Simona trebuie sa suporte o interventie, insa una minim invaziva, endoscopica, a carei perioada de recuperare presupune o luna. ”I s-a recomandat sa faca o serie de proceduri foraminale, infiltratii foraminale, nu infiltratiile clasice, iar daca acelea nu dau rezultate, sa faca o interventie endoscopica. Oricum ar fi, daca o face acum, apuca sa se recupereze si sa se si pregatească pentru viitorul sezon. Oricum, acum, Simona are dureri cat se poate de serioase si de aceea nu se poate concentra la tenis. De fapt, probabil, de durere nici nu poate juca”, a declarat cineva apropiat Simonei, citat de Wowbiz.

Simona Halep s-a retras de la Turneul Campioanelor, iar locul sau a fost luat de Kiki Bertens in ultima intrecere majora a anului. "A fost o decizie grea, bineinteles. Intotdeauna e dificil sa te retragi de la un turneu mare. Cred ca e prima oara in cariera cand fac asta. (...) Nu m-am antrenat in ultimele 4 saptamani si nu sunt pregatita sa joc la un nivel inalt. E aceeasi problema pe care am avut-o la Wuhan si am nevoie sa iau o pauza. Am nevoie de 3-4 saptamani pentru a face exercitiile necesare si a lua pauza de care am nevoie, apoi ar trebui sa fie bine. Asa ca am suficient timp sa ma pregatescu pentru sezonul urmator", a spus Halep, potrivit WTA Insider.

Danezii sunt nemultumiti



Jurnalistii danezi si-au exprimat nemultumirea pentru faptul ca Simona Halep a decis sa se retraga de la Turneul Campioanelor.

Dupa ce Simonei Halep a decis sa abandoneze la turneul final din Singapore, Wozniacki o poate intalni inca din faza grupelor pe Naomi Osaka, iar acest lucru este considerat a fi un dezavantaj in opinia jurnalistilor danezi de la TV 2. Acestia sunt de parere ca Osaka este mult mai periculoasa pentru Wozniacki decat ar fi Halep.



"Nu-i deloc un avantaj ca s-a retras Halep. Acum se va duela in primul meci cu Naomi Osaka sau Petra Kvitova, care pe hartie sunt cele mai periculoase jucatoare pentru ea. Osaka a castigat US Open si a jucat bine apoi. Wozniacki a mai jucat cu Osaka in 2016, dar de atunci s-au intamplat multe lucruri cu japoneza. Este o jucatoare greu de citit. In schimb, cu Petra Kvitova a avut mereu probleme. Sa nu uitam ca e jucatoarea cu cele mai multe victorii din acest an", a spus Henrik Jensen, despre care danezii spun ca este cel mai bun specialist din tenis din Danemarca.

Daca romanca din fruntea clasamentului nu s-ar fi retras, Naomi Osaka era singura jucatoare pe care Wozniacki n-ar fi fost nevoita sa o intalneasca in faza grupelor, insa acum, daneza o va evita in faza grupelor pe nemtoaica Angelique Kerber.

Chiar daca nu participa la Singapore, Simona va primi trofeul destinat jucatoarei care incheie anul pe primul loc si va primi din partea WTA o bijuterie pe patru roti, un Porsche 718 Boxster GTS. Dupa retragerea Simonei, cele 8 jucatoare participante vor fi: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Kiki Bertens.