"Am crezut ca am COVID, dar era cancer!" | Carla Suarez Navarro, interviu SFASIETOR la final de chimioterapie: ce urmeaza pentru sportiva din Spania 

Visul Carlei Suarez Navarro pentru anul 2021 este sa poata reprezenta Spania la Jocurile Olimpice.

tenIn septembrie 2020, cu doar doua zile inainte de a-si sarbatori ziua de nastere, Carla Suarez Navarro a anuntat public diagnosticul primit din partea medicilor: cancer limfatic. Chimioterapia de cinci luni se apropie de final, iar jucatoarea in varsta de 32 de ani, care in urma cu un an se gandea la retragere marturiseste ca a capatat puteri gandindu-se ca ar putea participa in acest an la Jocurile Olimpice.

"Ma apropii de sfarsitul sesiunilor de chimioterapie, dupa care vor urma cateva de radioterapie. Traiesc o viata normala, in limita masurilor COVID, fac plimbari, inot, merg la sala si joc tenis, incercand sa profit de timpul liber. Sa termin chimioterapia m-a incurajat. Vad ca timpul trece si ca mai am doar putin de indurat, asa ca ma simt bine. Am fost foarte norocoasa, corpul a reactionat bine la tratament. Am avut opt sesiuni de chimioterapie si am suferit doar la doua dintre ele," s-a confesat Carla Suarez Navarro pentru Marca.

"Tenisul e un sport individual; suntem obisnuiti sa ne descurcam singuri cu recuperarea."



"Mi-ar placea sa spun la revedere tenisului pe teren, dar cand voi fi pregatita. Nu stiu cum va reactiona corpul, dar asta am de gand sa fac. Am jucat ultimul meci acum un an, deci mi-am pierdut toata forma fizica. Ma antrenez si fac sport, dar nu e acelasi lucru. Acum obosesc mai repede, iar recuperea e mai inceata. Am nevoie de calm si rabdare. Scopul meu e sa joc la Jocurile Olimpice. Sunt constienta ca e indepartat si dificil, dar obiectivul acesta m-a ajutat sa raman proaspata, atenta si animata. Punandu-mi un obiectiv, mi-am pus toate simturile la contributie pentru a ma vindeca, astfel incat sa mi-l pot indeplini," au fost cuvintele emotionante spuse de jucatoarea iberica.

Inainte de toata aceasta calatorie de vindecare in lupta cu cancerul, Carla Suarez Navarro a fost socata sa afle ca este canceroasa, spanioloaica asteptandu-se inainte de a sti diagnosticul sa afle ca este pozitiva la COVID-19. "Am facut un test PCR pentru a verifica sa vad daca am coronavirus, dar rezultatul a fost negativ. Apoi m-am adresat doctorului si i-am spus ca am dureri stomacale. Nu ma simteam bine, iar unul dintre ei a inceput sa vorbeasca despre posibilitatea de a suferi de cancer limfatic. Am facut teste si biopsii pe tot corpul pana cand mi-au dat, in cele din urma, vestea proasta. Adevarul e ca nu am pus intrebari despre boala, de ce o aveam si ce se intampla; am vrut doar sa stiu ce trebuie sa fac pentru a ma recupera. Nu stiam cum va reactiona corpul meu la o situatie nemaiintalnita si au fost, bineinteles, zile in care mi-a fost foarte greu fizic si psihic, dar am gestionat durerile foarte bine. Tenisul e un sport individual si suntem obisnuiti sa ne descurcam singuri cu recuperarea," a adaugat Carla Suarez Navarro, potrivit Tennishead.net.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ???????????????? Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020