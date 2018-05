Alexandra Dulgheru intra PRIMA la Roland Garros! Programul de duminica de la Paris

Alexandra Dulgheru debuteaza duminica la Roland Garros, contra americancei Christina Mchale, locul 85 WTA.

Partida e a patra de pe terenul 9, dupa o confruntare de simplu feminin (Petra Martic – Yafan Wang) si doua de simplu masculin (Martin Klizan – Laslo Djere, Guido Andreozzoli – Taylor Fritz).

Primul meci de pe terenul 9 va incepe la ora 12.00, astfel ca, partida Alexandrei nu va debuta mai devreme de 17:30 (ora Romaniei).

Alexandra Dulgheru a trecut vineri de ultima runda a calificarilor, dupa ce a dispus de germanca Tamara Korpatsch (23 ani, 145 WTA) cu 6-1, 5-7, 7-6 (7), la capatul unui meci maraton de doua ore si 46 de minute.

Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina-Camelia Begu, Sorana Cirstea si Ana Bogdan sunt romancele programate in primul tur la Roland Garros 2018.

Dulgheru e la prima participare din 2015 si doar a doua din cariera, dupa cea din 2011.

"Sunt fericita ca particip din nou pe tabloul principal. Meciuri de infarct, suisuri si coborasuri, suporteri minunati", a scris ea.

