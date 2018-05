Roland Garros 2018. Victorie URIASA pentru Alexandra Dolgheru! S-a calificat dramatic pe tabloul principal

Jucatoarea in varsta de 28 de ani a intors incredibil in decisiv de la 2-5 si a reusit calificarea pe tabloul principal. E prima participare la Roland Garros din 2015 si doar a doua, dupa cea din 2011!

Alexandra Dulgheru a invins-o pe Tamara Korpatsch, 6-1, 5-7, 7-6(7) si e ultima care intra in urna pentru tragerea la sorti a jucatoarelor venite din calificari.

2018 @rolandgarros qualifiers:

- Hogenkamp

- Peterson

- Chiesa

- Dolehide

- Frech

- Golubic

- Duque-Marino

- Krejcikova

- Garcia Perez

- Schiavone

- Min

- Dulgheru

Just waiting to see where they land in the draw. #RG18