Fiul lui Rafael Nadal se descurcă bine pe terenul de tenis, la doar trei ani și jumătate. Au confirmat-o imaginile care îl văd pe băiețel reușind revere cu două mâini - în stilul tatălui său - ce impresionează prin forța și coordonarea afișate.

Rafael Nadal Jr., născut în octombrie 2022, a pus un zâmbet pe fața numărului 1 ATP, Jannik Sinner, care și-a pierdut concentrarea, încercând să îl urmărească jucându-se.

La trei ani și jumătate, Rafael Nadal Jr. arată deja potențial, pe terenul de tenis

Nici Iga Swiatek - care s-a antrenat, în ultimele săptămâni, la Academia de Tenis Rafa Nadal - nu s-a abținut din a sta prea departe de energicul fiu al lui Rafael Nadal.

Cu ocazia lansării acestui teren de tenis amenajat pe Stadionul Santiago Bernabeu, Rafael Nadal a făcut echipă, la dublu, cu Thibaut Courtois, iar, dincolo de fileu, s-au regăsit Jude Bellingham și Jannik Sinner.

Între timp, Iga Swiatek le-a arătat jurnaliștilor că nu este lipsită de abilități fotbalistice, din contră, reușind să facă mai multe „duble” doar din lovituri de cap.

foto: captură X - Mag Bess, captură Real Madrid