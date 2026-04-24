„S-a topit" internetul: Rafa Nadal Jr. joacă tenis, sub privirile tatălui, pe Santiago Bernabeu. Cum a reacționat Sinner

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Imagini de colecție cu Rafael Nadal și fiul său, pe un teren de tenis amenajat pe Stadionul Santiago Bernabeu.

TAGS:
Iga SwiatekJannik SinnerThibaut Courtoisrafael nadalrafa nadal jrjude bellingham
Din articol

Fiul lui Rafael Nadal se descurcă bine pe terenul de tenis, la doar trei ani și jumătate. Au confirmat-o imaginile care îl văd pe băiețel reușind revere cu două mâini - în stilul tatălui său - ce impresionează prin forța și coordonarea afișate.

Rafael Nadal Jr., născut în octombrie 2022, a pus un zâmbet pe fața numărului 1 ATP, Jannik Sinner, care și-a pierdut concentrarea, încercând să îl urmărească jucându-se.

La trei ani și jumătate, Rafael Nadal Jr. arată deja potențial, pe terenul de tenis

Nici Iga Swiatek - care s-a antrenat, în ultimele săptămâni, la Academia de Tenis Rafa Nadal - nu s-a abținut din a sta prea departe de energicul fiu al lui Rafael Nadal.

Cu ocazia lansării acestui teren de tenis amenajat pe Stadionul Santiago Bernabeu, Rafael Nadal a făcut echipă, la dublu, cu Thibaut Courtois, iar, dincolo de fileu, s-au regăsit Jude Bellingham și Jannik Sinner.

Între timp, Iga Swiatek le-a arătat jurnaliștilor că nu este lipsită de abilități fotbalistice, din contră, reușind să facă mai multe „duble” doar din lovituri de cap.

foto: captură X - Mag Bess, captură Real Madrid

Rafael Nadal și Xisca Perello au împreună doi fii

Rafael Jr. și Miquel s-au născut în octombrie 2022, respectiv în august 2025.

Rafael Nadal și Maria Francisca Perello sunt într-o relație amoroasă de 21 de ani. Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2019, la Mallorca.

Publicitate

Rafael Nadal, 22 de titluri de mare șlem și 209 săptămâni trăite ca număr 1 ATP

2022 a fost ultimul an în care Nadal a ieșit campion în turneele de mare șlem. A legat, consecutiv, succese la Melbourne și Paris.

În același an, a jucat și o semifinală în turneul de la Wimbledon, ultima sa performanță notabilă, în întrecerile majore.

Rafael Nadal

  • Nadal halep trofeu roland garros
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!