Dublă confirmare. Camila Giorgi lasă Argentina și revine în tenis în 2027, la 35 de ani: o singură condiție

Alexandru Hațieganu
Camila Giorgi și-a întrerupt cariera timp de trei ani, dar are noi ambiții.

Camila Giorgi (34 de ani) va împlini 35 de ani în ultima lună a acestui an, ultimul pe care îl va trăi cu liniștea de a nu avea programul încărcat de activitatea epuizantă a circuitului WTA.

Jucătoarea din Italia a anunțat că își va înceta perioada de inactivitate, începând cu sezonul 2027, când plănuiește să revină în tenisul de elită.

Camila Giorgi revine în tenis, după o pauză de trei ani

Câștigătoare de turneu WTA 1000 în Canada, în 2021, dar și sfertfinalistă la Wimbledon, în 2018, italianca Giorgi le-a confirmat fanilor că va reveni în sportul care a făcut-o faimoasă.

„Te vei întoarce în tenis, în viitor?”, a fost întrebată Camila Giorgi, pe rețelele sociale. „Da, în 2027,” a răspuns și a confirmat, ulterior, sportiva din Italia, potrivit Tennis Head.

În momentul de față, Camila Giorgi nu știe cu exactitate ce turnee vor putea fi incluse în calendarul său de anul viitor, când va avea nevoie de mai multe invitații pentru a-și căpăta punctele WTA de care are nevoie obligatorie pentru redobândirea unei poziții bune în clasamentul mondial.

Giorgi nu știe detalii nici despre numele următorului antrenor. În trecut, Sergio Giorgi, tatăl Camilei, a fost antenorul oficial, în meciurile jucate în WTA.

Încă suspectă: cu ce se ocupă Camila Giorgi, la trei luni de la retragerea din tenisul profesionist
Camila Giorgi are 4 titluri WTA și peste $6 milioane câștigate din tenis

Dacă își va duce la bun sfârșit planul de a reveni în circuitul WTA, Camila Giorgi se poate înscrie pe lista mamelor care au născut și au reușit să joace tenis profesionist, din această calitate.

Giorgi a lăsat Italia natală pentru Argentina din care provine tatăl său, dar mutarea a părut nenaturală, având în vedere că italianca obișnuia să viziteze Florența cu orice ocazie, în perioada în care era jucătoare profesionistă de tenis.

Camila Giorgi urmează să fie mamă de băiat și se declară încântată de relația pe care o are cu fostul tenismen, Andreas Ignacio Pasutti, un argentinian cu rezultate mediocre în tenisul profesionist.

