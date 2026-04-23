Camila Giorgi (34 de ani) va împlini 35 de ani în ultima lună a acestui an, ultimul pe care îl va trăi cu liniștea de a nu avea programul încărcat de activitatea epuizantă a circuitului WTA.
Jucătoarea din Italia a anunțat că își va înceta perioada de inactivitate, începând cu sezonul 2027, când plănuiește să revină în tenisul de elită.
Câștigătoare de turneu WTA 1000 în Canada, în 2021, dar și sfertfinalistă la Wimbledon, în 2018, italianca Giorgi le-a confirmat fanilor că va reveni în sportul care a făcut-o faimoasă.
„Te vei întoarce în tenis, în viitor?”, a fost întrebată Camila Giorgi, pe rețelele sociale. „Da, în 2027,” a răspuns și a confirmat, ulterior, sportiva din Italia, potrivit Tennis Head.
În momentul de față, Camila Giorgi nu știe cu exactitate ce turnee vor putea fi incluse în calendarul său de anul viitor, când va avea nevoie de mai multe invitații pentru a-și căpăta punctele WTA de care are nevoie obligatorie pentru redobândirea unei poziții bune în clasamentul mondial.
Giorgi nu știe detalii nici despre numele următorului antrenor. În trecut, Sergio Giorgi, tatăl Camilei, a fost antenorul oficial, în meciurile jucate în WTA.