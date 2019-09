Halep, la un pas de un nou RECORD! E la o saptamana distanta de o noua performanta extraordinara in tenisul feminin

Simona Halep extinde un record absolut in istoria tenisului feminin.

Romanca a ajuns la saptamana cu numarul 295 in top 10 WTA, fiind prima jucatoare din istoria tenisului care bifeaza o asemenea longevitate la nivel inalt.

Simona incepe aceasta saptamana pe aceeasi pozitie pe care a inceput-o si pe precedenta, anume 6. Se afla la numai 32 de puncte in spatele campioanei US Open 2019 si la 1698 de puncte diferenta de primul loc WTA, Ashleigh Barty.

Simona Halep ar putea reveni in top 5 WTA de saptamana viitoare

Gratie unui potential joc de rezultate in cadrul turneului WTA de la Osaka, Naomi Osaka ar putea sa coboare in clasament, fapt care ar insemna o revenire a Simonei Halep in top 5 WTA, dar si o urcare a Biancai Andreescu pe locul al patrulea, care ar insemna cea mai buna clasare a carierei pentru canadianca de origine romana.

Simona Halep va reveni in circuitul WTA de saptamana viitoare, cu ocazia competitiei de la Wuhan, care se va desfasura intre 22-28 septembrie.