Simona Halep, la un meci de pierderea locului 2 WTA! Naomi Osaka si-a marit avansul. Cum arata batalia pentru suprematie

Simona Halep rateaza turneul de la Stuttgart din cauza unei accidentari suferite in meciul de FED Cup cu Franta.

Simona Halep s-a retras de la Stuttgart si rateaza astfel sansa de a se lupta cu Naomi Osaka pentru locul 1 WTA. Mai mult, Simona Halep e la un singur meci de a pierde si locul al doilea.

Petra Kvitova o va depasi pe Simona Halep, in cazul in care se va califica in semifinalele din Germania. Kvitova a intrat in turul al doilea si a trecut de Greetje Minnen, locul 192 WTA, cu 6-1; 6-4. Jucatoarea din Cehia o intalneste azi pe Anastasija Sevastova, 13 WTA, iar o victorie i-ar aduce calificarea in semifinale, dar si locul 2, cu 5730 de puncte. Simona Halep ramane cu 5682 de puncte prin neparticiparea de anul acesta de la Stuttgart.



Naomi Osaka s-a distantat de Simona Halep

Naomi Osaka a revenit pe teren cu victorie, la Stuttgart, in turul al doilea, victorie cu Su-Wei Hsieh, 6-4, 6-3 si revansa pentru eliminarea de la Miami. Osaka joaca azi cu Donna Vekic, locul 25 WTA pentru calificarea in semifinale. Japoneza si-a dublat deja avansul fragil din clasament in fata Simonei Halep si si-a asigurat locul 1 in clasamentul WTA cel putin pana la turneul de la Madrid.



Pericol pentru Simona Halep!

Pentru Simona Halep incepe cea mai frumoasa perioada a sezonului, turneele pe zgura, dar si cele mai dificile. Are de aparat o multime de puncte si risca sa iasa din top 10 WTA daca nu va repeta performantele de anul trecut. Simona Halep e botezata "Regina zgurei" si are cele mai multe puncte acumulate din circuitul WTA pe zgura. Ea a jucat sferturile la Madrid, a pierdut finala de la Roma si a cucerit Roland Garros. Asta inseamna mii de puncte de aparat in perioada urmatoare. In 2019, Simona Halep n-a castigat nicio finala.



Clasament WTA LIVE

1 Naomi Osaka 6066 p

2 Simona halep 5682 p

3 Petra Kvitova 5645 p

4 Angelique Kerber 5220 p

5 Karolina Pliskova 5111 p



Citeste si: Veniturile Simonei Halep au scazut DRAMATIC: nu e in top 10 castiguri in acest sezon. Cati bani a incasat din tenis