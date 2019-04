Tenisul traieste prin FETE. Simona Halep, "nava-amiral" a tenisului romanesc. Diferentele uriase fata de tenisul masculin

Simona Halep, locul 2 WTA, este „nava-amiral” a tenisului feminin romanesc.

De obicei, se considera ca, odata cu accederea in top 300 in clasamentele ATP si WTA, un sportiv este socotit cu adevarat profesionist. In acest moment, din acest punct de vedere, „sportul alb” romanesc este dezechilibrat inspre tenisul feminin, unde avem cate 12 fete in ierarhiile WTA de simplu si dublu, in primele 300 de jucatoare ale lumii. Dintre acestea, 4 sunt in top 100 la simplu, cu Simona Halep pe locul 2 WTA, cu sanse mari de a reveni pe prima pozitie in viitorul apropiat, dupa ce a mai ocupat aceasta pozitie timp de 64 de saptamani. In clasamentul de dublu, avem nu mai putin de 7 jucatoare in top 100.



In clasamentul ATP, situatia este una foarte diferita, deoarece avem cate un singur tenismen in top 300, cu Marius Copil pe locul 80 la simplu si cu Horia Tecau pe pozitia a 36-a la dublu. Singurii jucatori romani cu clasament la simplu mai sunt Dragos Dima (324), Nicolae Frunza (567) si Bogdan Apostol (632), in timp ce la dublu mai avem alti 12 sportivi, cei mai bine clasati fiind, dupa Tecau, Dragos Dima (496), Florin Mergea (513) si Marius Copil (544).

Antrenorii prefera sa lucreze cu fetele!

Specialistii pun aceasta diferenta dintre baietii si fetele din Romania pe seama mai multor cauze. In primul rand, Romania dispune in acest moment de poate cea mai buna generatie de jucatoare din istoria sa, poate mai valoroasa decat cea din anii ’70, din care faceau parte Virginia Ruzici, Mariana Simionescu, Judith Gohn sau Florenta Mihai si care ajungea o data in semifinalele (1973) si de doua ori in sferturile de finala (1974, 1978) ale Fed Cup. Si, din ce se poate anticipa, din spate vine o noua generatie buna, cu Ruse, Cristian, Bara sau Rosca.



De asemenea, in Romania se pare ca exista mai multi antrenori specializati in tenisul feminin, deoarece acestia considera ca este mai usor de lucrat cu fetele, fiind mai disciplinate si mai ambitioase. In acest moment, pentru baieti este mai greu sa gaseasca turnee locale si parteneri de sparring calitate, de aceea termina de multe ori perioada junioratului la un nivel inferior turneelor de seniori, handicap care nu mai poate fi recuperat in anii urmatori. Ca si in cazul maturizarii biologice, fetele se maturizeaza mai repede din punct de vedere sportiv si pot ajunge mai repede la parametrii concursurilor puternice.

Baietii au tehnica, dar nu au forta!



Desi calitatea si cantitatea pregatirii fizice s-au modificat mult fata de anii ’70, cand Romania reprezenta o forta in tenis, atat la feminin, cat si la masculin, in tenisul masculin actual aste mai accentuata si primeaza in primul rand forta, anduranta si mobilitatea, in timp ce tenismenii nostri au inca ca principala calitate tehnica. Ca si in cazul altor sporturi in care am avut rezultate bune in trecut (fotbal, rugby, gimnastica, atletism, ciclism etc.), in acest moment, tenisul masculin este pur si simplu ramas in urma din punct de vedere al pregatirii fizice, care in tarile mai dezvoltate a ajuns o stiinta de sine statatoare.





Jucatoare din Romania in Top 300 WTA / simplu:

2. Simona Halep

30. Mihaela Buzarnescu

83. Irina Begu

97. Sorana Cirstea

130. Monica Niculescu

150. Ana Bogdan

167. Alexandra Dulgheru

186. Irina Bara

201. Gabriela Ruse

235. Alexandra Cadantu

245. Andreea Rosca

269. Jacqueline Cristian





Jucatoare din Romania in Top 300 WTA / dublu:

29. Mihaela Buzarnescu

34. Raluca Olaru

35. Irina Begu

46. Monica Niculescu

65. Irina Bara

75. Sorana Cirstea

87. Andreea Mitu

128. Gabriela Ruse

158. Cristina Dinu

227. Ana Bogdan

231. Jacqueline Cristian

235. Alexandra Cadantu



Tenismeni din Romania in Top 300 ATP / simplu:

80. Marius Copil

Tenismeni din Romania in Top 300 ATP / dublu:

36. Horia Tecau

