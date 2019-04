Cum arata meniul Simonei Halep de Paste! Chef Samuel Le Torriellec i-a gatit: "A zis ca nu vrea desert, dar cand m-am intors mancase tot!" :)

Halep a cazut pe locul 3 in lume. Halep nu tine post. A mancat de dulce la restaurantul lui Chef Samuel.

Simona Halep s-a pozat cu bucatarul francez stabilit in Romania si n-a rezistat cand a vazut bunatatile din meniu.

"A mancat, am facut un cotlet de vitel, cu carnea foarte frageda! Langa asta am pus salata si cartofi confiati, nu de dieta, dar nici foarte gras. Am zis: <<daca vrei si desert?!>>. Ea a spus nu, dar eu am un desert special, cu lamai. Am zis: <<ok, nu vrei>>, dar cand m-am intors mancase tot", a povestit Chef Samuel.

De Paste, chef Samuel il cheama pe Contra cu toata nationala Romaniei.

"Daca eu lucrez pentru fotbalisti, fac o masa adevarata de Paste, ca aici, dar nu foarte grasa", a mai spus el.



Si Tyson l-a vizitat cand a ajuns in Romania.

"A venit Mike Tyson. Si el a mancat ce avem noi la meniu, dar el manaca foarte iute", a mai spus Chef Samuel.