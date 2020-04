A inceput RAZBOIUL BANILOR in tenis! Dominic Thiem ii ironizeaza pe jucatorii mai slab clasati: "Nu o sa moara nimeni de foame!" | CE REPLICA taioasa a primit 

Finalistul Australian Open 2020 si numar 3 in clasamentul ATP, Dominic Thiem a facut declaratia care i-a facut pe jucatorii mai slab clasati sa rabufneasca.

Tenismenul austriac a lasat de inteles ca nu va dona pentru ajutorarea jucatorilor cu clasament slab, intrucat acestia nu ar experimenta dificultati financiare prea grave in aceasta perioada in care veniturile lor tind spre zero, in conditiile in care nu exista turnee la care sa participe.



"Niciunul dintre jucatorii mai slab clasati nu se lupta pentru viata lor din punct de vedere financiar. Nimeni nu va muri de foame," a declarat Dominic Thiem pentru Krone.

"Am vazut o multime de jucatori care nu se dedica 100% sportului si nu isi traiesc viata intr-o maniera profesionista. Nu inteleg de ce trebuie sa le dam lor bani. Prefer sa donez oamenilor care chiar au nevoie. Nu e nicio profesie pe lumea asta care sa iti garanteze succesul sau un venit cert pe tot parcursul carierei. Niciunul dintre noi, cei care am ajuns in top, nu am primit nimic pe gratis, a trebuit sa luptam si sa muncim enorm pentru a ajunge unde suntem", a adaugat fostul prieten al Kristinei Mladenovic pentru aceeasi sursa.

Daca la 26 de ani, numarul 3 ATP, Dominic Thiem are in palmaresul financiar nu mai putin de $23,873,943 castigate din tenis, numarul 239 ATP, Dustin Brown (35 de ani) s-a bucurat de-a lungul timpului numai de $2,925,302 incasate din tenis.

Germanul cu origini jamaicane a fost unul dintre cei care a replicat dur la interventia lui Thiem, scriind urmatoarele pe Twitter: "In 2004, traiam intr-o rulota si supravietuiam de la saptamana la saptamana. Banii pe care-i faceam pierzand in primul tur la un turneu de 10k erau 117.5 dolari impozabili. Din cauza acestui lucru, racordam rachetele altor jucatori pentru 5 euro... Daca asta s-ar fi intamplat atunci, cu siguranta cariera mea era incheiata!", au fost cuvintele lui Brown.

