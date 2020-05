Tenis cu masca pe fata? Cum s-a jucat primul turneu amical in timpul pandemiei (GALERIE FOTO)

In Germania a avut loc un turneu de tenis in cadrul caruia jucatorii au purtat masti de protectie chiar si in timpul meciurilor.

Germania fiind una dintre tarile europene in care masurile de protectie impotriva raspandirii coronavirusului vor fi reduse numeric, opt tenismeni, in frunte cu Dustin Brown s-au adunat la Hohr-Grenzhausen pentru a juca un turneu amical disputat in conditii speciale.

"Mi se pare ireal ca pot juca din nou tenis, mai ales cu tot ce se intampla in lume. Am incercat sa respectam toate regulile de siguranta, dar trebuie sa recunosc ca a fost dificil," a declarat Dustin Brown (239 ATP), jucator care l-a invins pe Rafael Nadal la Wimbledon in 2015.

Meciurile au avut loc in spatii inchise, fara copii de mingi ori arbitri de linie, iar arbitri de scaun au purtat masca de protectie, la fel ca un jucator participant, Benjamin Hassan (354 ATP).

Formatul partidelor a presupus seturi pana la 4, cu tiebreak jucat in caz de egalitate la 3. "Nu ne-am antrenat de 4-5 saptamani, ar fi fost dificil sa jucam doua din trei inca de acum", a mai afirmat germanul cu origini jamaicane in varsta de 35 de ani.

Turneul din Germania nu va ramane exceptie, in Florida urmand sa se deruleze intre 8-10 mai turnee amicale de tenis la care vor lua parte si jucatori din ATP, respectiv WTA, printre care Matteo Berretini (8 ATP), Reilly Opelka (39 ATP), Amanda Anisimova (28 WTA) si Alison Riske (19 WTA).