Reece Wabara, fost fundaș crescut de Manchester City, pentru care are un meci jucat în sezonul 2010-2011, s-a lăsat de fotbal la vârsta de 26 de ani.



A fost coleg de generație cu Zaha și Kane

Considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale, care i-a mai cuprins pe Jack Butland, Conor Coady, Ross Barkley, Wilfried Zaha sau Harry Kane, aceasta a renunțat la fotbal, în 2017, dezamăgit că managerul Garry Monk a retras contractul agreat de conducerea lui Leeds United, iar aventura la Bolton s-a terminat prematur, cu rezilierea amiabilă a înțelegerii.



Încă din 2013, Wabara înființase brand-ul de fashion "Manière De Voir", care produce vestimentație casual - sport. Inițial a început să producă și să comercializeze hanorace, blugi sau jachete, dar firma sa a ajuns să aibă în portofoliu și ținute mai elegante. Între 2022 și 2023, compania sa a fost una dintre afacerile britanice cu cel mai mare ritm de creștere, ajungând la venituri anuale de 34.7 milioane de lire sterline (45 milioane de euro).

Fostul fotbalist a prins locul 19 în clasamentul "2023 Sunday Times Young Rich List", cu o avere personală de 83 de milioane de lire sterline (108 milioane de euro). În aceste condiții, niciun jucător activ din Premier League nu ar fi mai bogat decât el. În 2024, acesta a răscumpărat cu 9.4 milioane de lire sterline (12.2 milioane de euro) acțiunile deținute în "Manière De Voir" de Lewis Morgan, prietenul său din copilărie și fondatorul Gymshark.



Bunicul său a fost internațional nigerian

Reece Wabara (32 de ani) este născut la Bromsgrove (Worcestershire) și a făcut junioratul la Walsall's School of Excellence și Manchester City. La seniori a evoluat pentru Manchester City (2011), Ipswich Town (2011-2012 / împrumutat), Oldham Athletic (2012-2013 / împrumutat), Blackpool (2013 / împrumutat), Doncaster Rovers (2013-2014, împrumutat / 2014-2015), Barnsley (2015-2016), Wigan Athletic (2016) și Bolton Wanderers (2017). Are o selecție pentru Anglia U19 și cinci meciuri pentru naționala U20, cu care a participat la Mondialul din 2011.



În palmares are o promovare în Championship cu Wigan (2015-2016), sezon în care a fost inclus în "PFA Team of the Year". Bunicul acestuia a fost Lawrence Wabara, fost internațional nigerian în anii '50, iar unchii săi sunt Mark Walters (ex - Aston Villa, Rangers, Liverpool, Stoke, Wolverhampton, Southampton) și Pele Reid (boxer la categoria supergrea, fost campion mondial WBO Inter-Continental și World Kick Boxing).



Foto - Getty Images, manieredevoir (Instagram)