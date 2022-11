Episod rarisim la Cupa Davis: americanul cu origini din Sierra Leone, Frances Tiafoe nu și-a dat jos căștile, în timpul intonării imnului național al Statelor Unite ale Americii.

Totul s-a întâmplat înaintea debutului confruntării SUA - Italia, din sferturile Cupei Davis 2022. Intrigat la vederea acestei scene, fostul câștigtăor al Cupei Davis, italianul Adriano Panatta a reacționat imediat, în comentariul live, neiertându-l pe Tiafoe și spunând: „Dacă eram căpitanul echipei lui, l-aș fi dat afară cu un șut în fund. Știți unde i-aș fi băgat căștile? E un needucat!", a spus Pannata, în direct la RAI.

În acest an, Frances Tiafoe a ajuns până în semifinalele turneului de la US Open, reușind să îl învingă în drumul său către penultimul act inclusiv pe Rafael Nadal, omul care a câștigat două titluri de mare șlem în 2022.

Dincolo de minusul adus la capitolul imagine, Frances Tiafoe nu și-a ajutat echipa nici în teren, pierzând duelul cu Lorenzo Sonego. În a doua partidă, Taylor Fritz a restabilit egalitatea, în urma întâlnirii cu Lorenzo Musetti.

Confruntarea a fost încheiată cu victoria Italiei, la finalul meciului de dublu câștigat de Simone Bolelli și Fabio Fognini, în detrimentul americanilor Tommy Paul și Jack Sock.

