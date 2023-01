Doar 59 de minute a fost durata partidei derulate în primul tur al Openului Australian, între Jessica Pegula și Jaqueline Cristian (161 WTA). Sportiva americană, clasată pe locul 3 WTA, s-a impus, scor 6-0, 6-1.

A fost nevoie de nouă game-uri pentru ca jucătoarea din țara noastră să se înscrie pe tabela de marcaj. În primul set, două dintre cele trei break-uri obținute de Pegula au fost apropiate după game-uri cu trei egalități la patruzeci, Jaqueline Cristian pierzând la mici marje fiecare dintre acestea.

Jocul de retur al Jessicăi Pegula a făcut diferența majoră, Jaqueline Cristian câștigând doar 47% din punctele jucate cu prima servă, în timp ce americanca a reușit să se impună în 83% din schimburile începute cu primul său serviciu.

Numărul loviturilor direct câștigătoare a fost egal, 13-13, dar Jaqueline Cristian a comis 32 de erori neforțate, spre deosebire de numai 12, în contul Jessicăi Pegula.

„Este atât de multă adâncime în tenisul feminin, încât nu contează pe ce loc ești clasată, dar e distractiv că încep turneul în poziția de cap de serie,” a spus Jessica Pegula, în interviul oferit pe teren, imediat după meci.

Already bad luck for Jaqueline to have to face Pegula who has been playing top tennis, in R1. Then she also just couldn't find any rhythm at all to put up much of a fight. Hopefully with more matches, she will find her game. Jessica Pegula defeated Jaqueline Cristan 6-0, 6-1. pic.twitter.com/FBwGfu8wPn