Nu s-a uitat la bani! Cadoul de jumatate de milion de euro pe care Simona Halep i l-a facut tatalui sau

Simona Halep i-a facut un cadou incredibil tatalui sau, Stere.

Devenita jucatoare profesionista de tenis in 2006, Simona Halep a ajuns, 15 ani mai tarziu, in punctul de a putea face cadouri marete celor mai dragi persoane din viata sa.

Prosport informeaza ca ocupanta locului 3 in clasamentul WTA i-ar fi daruit tatalui sau, Stere Halep o limuzina Bentley care ar costa aproximativ 400,000 de euro in catalogul companiei cu origini britanice. Gestul facut de Simona Halep are loc la un an dupa ce campioana en-titre de la Wimbledon l-a rasfatat intr-un mod similar pe fratele sau, Nicolae.

"Stere este foarte mandru de cadoul primit din partea Simonei. Adevarul e ca masina arata ca o adevarata bijuterie pe patru roti," a dezvaluit o sursa apropiata familiei Halep, noteaza ProSport.

Stere Halep ar fi fost observat plimbandu-se prin Constanta cu limuzina noua Bentley, bucurandu-se de cadoul prin care Simona Halep demonstreaza lumii ca nu a uitat sa fie recunoscatoare persoanelor care au ajutat-o mult in perioada junioratului.