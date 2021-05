"Regele Zgurii" cu un motiv | Nadal depaseste o borna istorica: a castigat mai multe meciuri pe zgura decat Federer si Djokovic, impreuna 

Rafael Nadal a depasit o borna istorica in tenisul jucat pe zgura: suma victoriilor sale a depasit-o pe cea a lui Djokovic si Federer, combinate.

Victoria glorioasa obtinuta de Rafael Nadal in finala turneului ATP 500 de la Barcelona, dupa trei ore si 38 de minute de joc in compania grecului Stefanos Tsitsipas a depasit borne istorice in tenisul jucat pe zgura.

"Regele Zgurii" a acumulat mai multe succese (452) pe aceasta suprafata decat suma partidelor castigate de Roger Federer si Novak Djokovic (451). Pana in acest moment, Djokovic si-a adjudecat 228 de reusite pe zgura, iar Federer, 223, informeaza Punto de Break.

???? Victorias en TIERRA BATIDA ???????? NADAL: 452

????????FEDERER + ???????? DJOKOVIC: 451 Hay que reírse ???? pic.twitter.com/FSurWjZhTH — Fernando Murciego (@fermurciego) April 25, 2021

"Nu cred ca am jucat vreodata o finala ca asta in acest turneu; inseamna mult pentru mine sa castig impotriva unui jucator ca el, dupa ce a reusit in Monte Carlo si avand in vedere ca s-a calificat in finala fara sa piarda set. Totul a constat in a accepta provocarea, in a fi suficient de umil incat sa admiti ca nu joci prea bine si ai nevoie sa lupti pentru victorie, incercand sa gasesti solutii in fiecare moment; asta am facut azi. Doar faptul ca am putut juca in Barcelona, dupa ce anul trecut turneul a fost anulat inseamna foarte mult pentru mine," a declarat Rafael Nadal, potrivit Express.

La fel ca in orice alt sport, pentru fiecare campion exista si un invins, iar Stefanos Tsitsipas nu a reactionat intr-o maniera banala, dupa cea mai lunga finala de trei seturi jucata in ATP din 1991 incoace: "Rafa e un luptator adevarat, uraste sa piarda mai mult decat oricine altcineva. Simt ca as fi putut juca mai bine azi, dar sunt multumit ca am fost atat de aproape. Am avut minge de meci: am fost literalmente la doi centimetri distanta de victorie. Am invatat ca meciul nu e niciodata terminat pana nu se incheie ultimul punct," a punctat Tsitsipas, potrivit Tennis World USA.

Tsitsipas este unul dintre rivalii puternici care il pot opri pe Rafael Nadal pe zgura: "Vreau sa castig trofeul pe care Nadal l-a ridicat deasupra capului de 150 de ori," a punctat Tsitsipas, minunandu-se de performantele ibericului la Paris.