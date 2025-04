Ce ironie a sorții pentru Dorinel Munteanu! După cel mai lung mandat pe care l-a avut la un club – 108 meciuri la Oțelul Galați – el tocmai și-a egalat cea mai scurtă aventură profesională din cariera sa de antrenor!

La Sepsi Sfântu Gheorghe, fostul mare internațional a rezistat cinci partide. Cu următoarele rezultate: 0-2 cu Hermannstadt, 1-2 cu Petrolul, 1-4 cu Farul, 1-1 cu UTA și 0-3 cu Oțelul. Cu acest bilanț, „Munti“ a amintit de perioada de coșmar pe care a avut-o pe banca lui Dinamo, între noiembrie – decembrie 2012, când a rezistat tot cinci meciuri: 2 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere.

Revenind la perioada de la Sepsi, în weekend, în înfrângerea de acasă cu Oțelul, scor 0-3, impresia generală a fost că jucătorii au evoluat fără niciun pic de determinare, de parcă și-au dorit înfrângerea, ca să forțeze plecarea antrenorului! Mai ales că Sepsi a ajuns într-o situație catastrofală în play-out și e amenințată cu retrogradarea directă.

Astăzi, la 24 de ore după ce s-a oficializat plecarea sa de la Sepsi, Dorinel a rupt tăcerea și, într-un interviu pentru Marius Mărgărit (GSP), a venit cu detalii șocante despre cum s-a hotărât rezilierea contractului său, la formația covăsneană.

Iată cele mai grave afirmații făcute de Dorinel Munteanu:

*N-am mai auzit de o asemenea demitere în fotbalul românesc și nici în cel mondial. Marți, înainte de antrenament, a venit domnul Attila în vestiar și a avut o discuție cu jucătorii, la care eu nu am fost chemat. Ceea ce nu mi s-a părut deloc normal. Anterior, eu avusesem o întâlnire cu domnul Dioszegi (n.r. – patronul echipei, Laszlo Dioszegi), unde nu am vorbit nimic despre o eventuală despărțire, eu doar i-am spus ce probleme sunt la echipă.

*După ședința de pregătire, a venit și patronul la stadion, unde a a strâns toți componenții lotului. La fel, fără să fiu și eu chemat. Am înțeles că a supus la vot dorința lor de a mai lucra cu mine și, în cinci minute, au decis că nu! Deși mulți erau de partea mea, văzuseră că pot crește cu mine, a contat cel mai mult votul unora dintre cei cu vechime, care i-au tras și pe alții după ei.

*Așa am ajuns că, după acea discuție, a venit domnul Dioszegi să-mi zică faptul că jucătorii i-au spus că nu există chimie între mine și echipă, că ei nu pot să rezoneze cu cerințele mele și că trebuie să ne despărțim. Nu am zis nimic și nici n-am negociat termenii demiterii noastre, cum au apărut tot felul de aberații prin presă.

*Asta este marea bubă a fotbalului nostru, că jucătorii au linie directă cu patronii și că se poate ajunge la această situație incredibilă, de a demite un antrenor fiindcă nu le convine lor nu știu ce.

*Mai aveam contract pentru încă un an după acest sezon, dar am renunțat la tot. Am primit doar salariile pentru mai și iunie, adică până la sfârșitul acestui campionat.