SuperLive cu Mironica si invitatii sai! Sambata, ora 17:00, pe Facebook Sport.ro, cu Florin Prunea si Florentin Petre despre cele mai tari meciuri din weekend

Mihai Mironica si invitatii sai vorbesc sambata dupa-amiaza, de la ora 17:00, pe pagina de Facebook Sport.ro, despre cele mai tari meciuri ale sfarsitului de saptamana.

Alaturi de Florin Prunea si Florentin Petre, Mironica va comenta partidele programate in urmatoarele zile in Romania si in cele mai puternice campionate de pe continent.

Toate vor fi LIVE din studioul SuperLive cu Mihai Mironica pe pagina de Facebook Sport.ro.

DERBY IN GHENCEA: STEAUA - FCSB 2, sambata, ora 15, live video pe www.sport.ro!