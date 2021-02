"Doar Dinamo Bucuresti n-a marcat niciun gol in ultimele 5 etape! Dinamo a luat 5, dar e de repetenta!" Comentariul lui Mironica dupa 0-5 cu Viitorul

Doar Dinamo Bucuresti nu a marcat vreun gol in ultimele 5 partide dintre echipele din Liga 1.

Doar Dinamo Bucuresti a fost invinsa de Viitorul in ultimele 9 meciuri jucate de echipa din Ovidiu. Banda lui Tararache a mai izbutit o performanta: a imbracat in tricouri de-ale lui Dinamo 11 fotbalisti de la Viitorul. La cum a jucat Dinamo in acest meci, parea ca pe teren sunt, de fapt, 22 de jucatori ai Viitorului.

Jerry Gane imi pare ca este Jerry Gone, Jerry cel plecat de la echipa. Imi pare rau pentru un antrenor pe care l-am apreciat de-a lungul anilor, dar nu ai ce sa faci cu acest grup de fotbalisti, cel mai slab din campionat. Lotul lui Dinamo este mai modest si decat al ultimei clasate, Poli Iasi, lucru evident si din felul in care au aratat ultimele doua partide jucate de Viitorul chiar cu aceste echipe.

Am vorbit in emisiune la PRO X si cu Danut Lupu, si cu alti oameni atasati de Dinamo si m-a “amuzat” faptul ca ei nu se aratau ingrijorati decat de termenul limita pentru obtinerea licentei si excludeau din start orice posibilitate ca Dinamo sa retrogradeze pe teren. La cum joaca acum cainii, mai degraba pare plauzibila strangerea celor 800.000 de euro de catre suporteri decat ramanerea in Liga 1 prin rezultatele de pe teren.

Fanii dinamovisti din DDB au anuntat ca ofera o masina drept premiu pentru atragerea tuturor suporterilor in tentativa de a face sold-out cu bilete virtuale. Mi s-a parut ca fanilor li s-a oferit drept premiu chiar si posibilitatea de a juca in partida cu Viitorul pe teren. A aparut un Stere intr-un tricou dinamovist, a mai aparut un tanar al carui nume nu l-am retinut si deja aveai impresia ca Dinamo a devenit o echipa cu care te intalnesti in week-end in curtea scolii. Pe de alta parte, sa mai terminam cu discursul asta vanturat prin presa cu “tinerii crescuti de Dinamo”. Sunt niste jucatori sub orice critica, asa cum au fost gaura Ehmann din defensiva sau luftangiul Bani din atac, in acest meci. Mai lipseau lacrimile lui Ricci Grigore pentru ca tabloul penibilului sa fie complet.

Jucatorii, antrenorii lui Dinamo sunt, in realitate, cei mai fericiti ca nu este permis accesul spectatorilor pe stadioane. Ce injuraturi, amenintari ar mai fi incasat de la minunatii suporteri dinamovisti. Ce asalt ar fi incercat minunatii asupra portilor care incadreaza tribuna oficiala pentru a bate un patron, un presedinte, ceva. Ups, acum au ramas singuri, asa cum si-au dorit si cam trebuie sa rupa portile pentru a se bate pe ei insisi.

Viitorul, care l-a dat afara pe Ruben de la Barrera cu care era pe 7 pentru a se duce cu Mircea Rednic pe 13 in clasament, avea nevoie de un caine salvator in avalansa de meciuri in care nu mai invingea pe nimeni. Pentru Viitorul, Dinamo a fost Spitalul de Urgenta unde a fost tratata de incapacitatea de a mai bate pe cineva.

Sezonul trecut, FRF a marit Liga 1 si Dinamo a ramas in campionat. Acum, FRF a anuntat o amanare pentru termenul la care pot fi platite datorii in vederea obtinerii licentei. Cred ca inventivitatea oficialilor care conduc fotbalul va fi pusa din nou la incercare pentru a salva acest muribund cu brand stralucitor inchiriat, Dinamo Bucuresti.

