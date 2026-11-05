Premieră pentru Daniel Bîrligea! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Premieră pentru Daniel Bîrligea! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a spart gheața în Serie A și se pregătește de o premieră în tricoul lui Frosinone.

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După un start greoi în Italia, cu puține minute, Daniel Bîrligea a spart gheața în meciul cu Lecce (5-1), de săptămâna trecută, când a fost introdus în minutul 70 și a înscris două goluri pentru Frosinone.

Daniel Bîrligea, în premieră titular în Serie A, la Cagliari - Frosinone

În runda următoare, la 2-0 contra lui Torino, atacantul împrumutat de la FCSB a profitat de accidentarea titularului de drept Antonio Raimondo și a intrat pe teren în minutul 30. Chiar dacă nu a mai reușit să înscrie, Bîrligea l-a convins pe antrenorul Massimiliano Alvini că merită să fie titular în absența lui Raimondo.

Gazzetta dello Sport anunță că Bîrligea are șanse foarte mari să fie titular în partida Cagliari - Frosinone, programată sâmbătă, de la ora 16:00, în runda a 11-a din Serie A.

Bîrligea i-a luat astfel fața lui Tomas Bobcek (25 de ani), atacantul cumpărat în această vară de la Lechia Gdansk cu 10,7 milioane de euro și devenit cel mai scump fotbalist din istoria lui Frosinone. Slovacul a prins puțin peste 40 de minute în Serie A, nu a înscris, și este doar a treia variantă de atacant, după Raimondo și Bîrligea.

Pentru Bîrligea ar fi o titularizare în premieră în Serie A. Românul a început din primul minut doar partida din Cupa Italiei cu Sassuolo, pierdută la loviturile de departajare.

Frosinone are un start fantastic de sezon. Nou-promovata ocupă locul 6 după 10 etape, cu 20 de puncte, iar salvarea de la retrogradare va aduce și transferul definitiv al lui Bîrligea de la FCSB pentru încă 3,5 milioane de euro (5 milioane de euro cu tot cu împrumutul pe un sezon).

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Antonio Raimondo va lipsi trei luni!

Luni, 2 noiembrie, Frosinone a anunțat rezultatul investigațiilor medicale. Atacantul a suferit o leziune de tip contuzie-entorsă, cu afectarea mai multor ligamente de la glezna stângă, iar perioada estimată de recuperare este de trei luni. Fotbalistul a început deja programul de recuperare.

„Frosinone Calcio anunță că jucătorul Antonio Raimondo, în urma accidentării suferite ieri în meciul împotriva echipei Torino, a efectuat astăzi investigații medicale. A fost diagnosticată o entorsă cu afectarea mai multor ligamente la nivelul gleznei stângi, pentru care jucătorul a început deja procesul de recuperare”, se regăsește în comunicatul oficial al clubului.

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