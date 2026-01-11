Vor să îl „fure” pe Radu Drăgușin și au făcut oferta! AS Roma are probleme și mutare poate pica

Alexandru Hațieganu
Radu Drăguișn este foarte aproape de o plecare de la Tottenham în această iarnă.

Fundașul central român a avut un an foarte greu, marcat de ruptura ligamentelor încrucișate suferită în ianuarie, care l-a ținut departe de gazon pentru mai bine de 11 luni.

După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League, dar în restul partidelor ale lui Tottenham s-a aflat doar pe banca de rezerve.

Transferul lui Drăgușin la AS Roma, greu de realizat

AS Roma este una dintre formațiile care îl doresc cu ardoare pe fundașul central, dar „capitolinii” nu au ajuns încă la un acord cu Tottenham.

Echipa antrenată de Gasperini vrea să îl aducă pe Drăgușin sub formă de împrumut și ar fi de acord cu o clauză obligatorie de cumpărare doar în cazul în care echipa se va califica în Champions League pentru sezonul următor.

RB Leipzig a intrat și ea pe fir și a făcut o ofertă concretă pentru o mutare a jucătorului român, încercând să profite de situația financiară de la echipa din Serie A.

AS Roma îl vrea pe Drăgușin pentru a-i lua locul lui Evan Ndicka, care ar putea pleca de la formația lui Gapsperini în perioada de iarnă.

Fundașul central de 23 de ani a adunat 38 de meciuri în tricoul lui Tottenham, de la transferul său realizat în ianuarie 2024.

Radu Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
Lobby pentru transferul lui Radu Drăgușin: ”L-ar avantaja nu mult, ci foarte mult”
Scandal monstru la finalul meciului Tottenham - Villa! Radu Drăgușin a sprintat 50 de metri și a intervenit în mijlocul bătăii
Tottenham - Aston Villa 1-2, pe VOYO. Radu Drăgușin a rămas pe bancă, iar Spurs a fost eliminată din Cupa Angliei
Dinamo, „groapa” lui Dănciulescu!? Câți bani a pierdut atacantul în Ștefan cel Mare: „S-au prescris”
Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta”
Înlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: "Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali"
Sezon excelent pentru Tony Strata în Portugalia! Cifrele românului după primul trofeu câștigat
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: „Un pas înainte, mai ales financiar”
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!”



Înlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: "Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali"
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Dinamo, „groapa” lui Dănciulescu!? Câți bani a pierdut atacantul în Ștefan cel Mare: „S-au prescris”
Sezon excelent pentru Tony Strata în Portugalia! Cifrele românului după primul trofeu câștigat
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: „Un pas înainte, mai ales financiar”
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
stirileprotv Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

