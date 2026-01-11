Vor să îl „fure” pe Radu Drăgușin și au făcut oferta! AS Roma are probleme și mutare poate pica

Fundașul central român a avut un an foarte greu, marcat de ruptura ligamentelor încrucișate suferită în ianuarie, care l-a ținut departe de gazon pentru mai bine de 11 luni.

După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League, dar în restul partidelor ale lui Tottenham s-a aflat doar pe banca de rezerve.

Transferul lui Drăgușin la AS Roma, greu de realizat

AS Roma este una dintre formațiile care îl doresc cu ardoare pe fundașul central, dar „capitolinii” nu au ajuns încă la un acord cu Tottenham.

Echipa antrenată de Gasperini vrea să îl aducă pe Drăgușin sub formă de împrumut și ar fi de acord cu o clauză obligatorie de cumpărare doar în cazul în care echipa se va califica în Champions League pentru sezonul următor.

RB Leipzig a intrat și ea pe fir și a făcut o ofertă concretă pentru o mutare a jucătorului român, încercând să profite de situația financiară de la echipa din Serie A.

AS Roma îl vrea pe Drăgușin pentru a-i lua locul lui Evan Ndicka, care ar putea pleca de la formația lui Gapsperini în perioada de iarnă.

