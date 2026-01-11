Internaționalul român a semnat cu gruparea londoneză la începutul anului 2024, după ce Tottenham le-a plătit celor de la Genoa 25 de milioane de euro pentru serviciile fundașului central.



Fotbalistul a bifat 37 de apariții pentru Spurs și s-a ”rupt” în luna ianuarie 2025, într-un moment în care era titular incontestabil din pricina accidentaților Romero și Van de Ven.



A revenit în decembrie 2025 și a prins câteva minute în victoria 1-0 cu Crystal Palace din deplasare, iar de atunci Thomas Frank nu l-a mai introdus în niciun meci, nici din cel din FA Cup de sâmbătă seară cu Villa (AICI scandalul monstru de la finalul meciului).



Lobby pentru transferul lui Radu Drăgușin: ”L-ar avantaja nu mult, ci foarte mult”



În această iarnă s-au vehiculat două cluburi care ar fi interesate de serviciile lui Drăgușin. Red Bull Leipzig (Germania) și AS Roma (Italia). Despre ultima, fostul internațional român, Ilie Dumitrescu, a sugerat că Drăgușin s-ar potrivi mănușă.



”El a avut jocuri foarte bune în sistemul ăsta cu trei fundași centrali, iar Gasperini nu va schimba. L-ar avantaja foarte mult. E altă intensitate în Premier League față de Italia.﻿ Ideea este că Radu e un jucător care poate face performanță și să plece de la Roma la un club mai bun.



În sistemul cu 3 a dat cel mai bun randament. Are calități, vine după accidentare, e refăcut 100%. Ar putea să joace titular, da, în locul lui Ghilardi. Stai puțin! În plus, Roma, cu Gasperini, e una dintre favoritele la Europa League”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

