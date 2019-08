EXCLUSIV: "Voiam de mult timp sa fac asta! Imi doream sa schimb ceva in viata mea!" Ce spune Puscas dupa transferul in Anglia

George Puscas a avut oferte din Italia, Spania, Germania si Franta, insa a tinut neaparat sa joace in Anglia.

A semnat cu Reading, aflata acum in liga secunda engleza. Puscas spune ca si-a dorit transferul si nu considera nivelul prea scazut. Viseaza sa ajunga in Premier League dupa golurile pe care le va marca in tricoul noii sale echipe.

"A fost o alegere buna, am vrut sa fac asta, voiam sa fiu in Anglia. Si-au dorit de foarte mult timp sa vin aici. Sunt chiar fericit ca am reusit sa vin. Nu e o schimbare majora pentru mine. E, intr-adevar, o schimbare pentru ca e alta mentalitatea, alta mancarea, sunt alte antrenamente. Dar imi doream sa schimb ceva, sa schimb aerul! Imi doresc sa ma impun in fotbalul asta, sunt aproape sa joc si in Premier League, e OK. Championship e un campionat foarte puternic, m-am informat in legatura cu echipa, cu campionatul.

Voiam sa dau continuitate la ce am facut pana acum, apoi sa fac pasul urmator. Am fost surprins de conditiile de aici, de colegi, avem o echipa buna si cred ca vom face lucruri frumoase impreuna. Am stat 6 ani in Italia, vreau sa fac bine aici, dupa - o sa vedem. Acum vreau sa-mi fac treaba foarte bine aici. Imi doresc sa joc meci de meci, sa dau goluri, sa ducem echipa asta cat mai sus. O promovare ar fi ceva foarte frumos. O luam pas cu pas, meci cu meci, la finalul sezonului o sa vedem ce obiective am atins. Sper sa ma adaptez cu colegii, daca va mai veni vreun roman e bine venit. Ne vom intelege si ne va fi mai bine amandurora. Cu selectionerul nu am vorbit", a spus Puscas pentur PRO TV.