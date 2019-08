"Traiesc pentru a marca!" Primele declaratii ale lui Puscas dupa ce a semnat cu Reading:"Priveam fotbalul din Anglia de cand eram mic"

George Puscas a semnat cu Reading.

George Puscas a fost prezentat oficial la Reading si a oferit primele declaratii in tricoul noii sale echipe. Acesta a semnat un contract pe 5 sezoane cu formatia din Championship.

"Sunt foarte fericit, mi-am dorit mult sa vin aici si in fotbalul din Anglia. Imi place fotbalul din aceasta tara, priveam acest fotbal inca de atunci cand eram foarte mic. Este o provocare mare pentru mine si sper sa ofer cat mai multe momente fericite fanilor si clubului. Acest club m-a dorit foarte mult, iar acest lucru m-a determinat sa aleg Reading. Vreau sa arat ca pot juca in acest campionat britanic.

Eu sunt un atacant central, care iubeste sa joace in acea zona si care da absolut totul pe teren, pentru echipa, pentru club. Traiesc pentru a marca si firesc imi doresc sa marchez cat mai mult. Stiu care este stilul lui Reading, am vorbit deja cu antrenorul si stiu la ce sa ma astept. Dragostea cu care m-au intampinat, insistenta cu care m-au vrut oamenii de aici m-a impins sa aleg Reading. Am simtit ca am facut o alegere foarte buna", au fost primele cuvinte ale lui Puscas dupa ce a semnat cu Reading.

Reading este un club fondat in anul 1871, iar cele mai mari realizari pentru clubul englez au fost semifinalele cupei Angliei in 1927, sferturile cupei ligii Angliei in 1996, locul 2 in Championship in 1995, promovarea in Premier League de pe primul loc in 2006 si locul in Premier League in 2007. In momentul de fata valoarea lotului lui Reading este evaluata la 50 de milioane de euro, iar cel mai bine cotat fotbalist din lotul formatiei engleze este fundasul Liam Moore, evaluat la 7 milioane de euro pe transfermarkt.com