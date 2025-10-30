Ardelenii au schimbat de două ori antrenorul în actuala stagiune. Mai întâi a fost adus Andrea Mandorlini după plecarea lui Dan Petrescu. Iar acum a fost adus Daniel Pancu în locul italianului.



Fostul selecționer al României U21 va avea însă o misiune extrem de dificilă la Cluj. După 14 etape, CFR a bifat doar două victorii, la care s-au adăugat șapte remize și cinci eșecuri.



Victor Pițurcă, scârbit de CFR: ”La asta trebuie să ne uităm”. Ce a spus despre aducerea lui Pancu la Cluj



Trupa de pe ”Constantin Rădulescu” trebuie să reducă un handicap de șase lungimi ca să ajungă la ultima clasată din play-off-ul Superligii României, iar Victor Pițurcă a explicat că ardelenii nu au un lot chiar prielnic.



Fostul selecționer a sugerat că jucătorii sunt ”de valoare medie” și că nu e impresionat deloc de lotul lui CFR Cluj.



”În primul rând, mă bucur pentru el. Merita să fie la o echipă de top din România, dar momentul nu este cel mai fericit. CFR trece prin momente grele. CFR are în componență jucători destul de modești, de valoare medie. Nu sunt impresionat deloc.



Nu trebuie să dăm vina doar pe conducere, trebuie să ne uităm și la lot. Dacă e un lot bun, poate nu ai nevoie de antrenor. CFR are un joc modest. Sper să găsească soluții, nu e simplu, nu e ușor. Trebuie să cunoști locul, jucătorii. Trebuie să vezi ce tactică adopți.



El are o anumită strategie ca antrenor. Trebuie să-și impună strategia la CFR. Ai nevoie de jucători valoroși. I-am văzut în teren, evoluția e una modestă. Poate nu au jucat o perioadă de timp. La un jucător valoros imediat se vede. Slimani mi se pare destul de lent, se vede. N-am stat cu ochii de profesionist pe CFR, doar am văzut meciurile pe care le-au jucat.



Eu cred că am văzut ceea ce a văzut toată lumea. Eu nu am ce sfat să-i dau. E o echipă de top din România, dar e un moment greu. Dacă va trece cu bine, va ajunge și el în topul antrenorilor. Patronii nu mizează pe ei dacă sunt tineri.



Dacă nu antrenezi nici în liga a treia din Italia, nu știu cum poți veni să antrenezi la CFR. Nu prea li se dă șansă antrenorilor tineri. Asta trebuie să aibă Daniel în vedere. Trebuie să aibă șansa de partea lui”, a spus Pițurcă, potrivit digisport.

