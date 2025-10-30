Partida prezintă o particularitate majoră: deși bănățenii sunt, pe hârtie, echipa gazdă, meciul se va disputa pe stadionul Rapidului, în Giulești.



Decizia a fost luată deoarece arena celor de la Dumbrăvița nu dispune de o instalație de nocturnă, iar giuleștenii vor avea, astfel, avantajul propriului teren, deși sunt considerați oaspeți.



Forme diametral opuse



Confruntarea le prinde pe cele două echipe în momente sportive complet diferite. Rapidul este pe val, venind după patru victorii consecutive, cea mai recentă fiind un 4-1 convingător acasă, cu Unirea Slobozia.



De cealaltă parte, Dumbrăvița traversează o perioadă delicată în Liga 2. Bănățenii au câștigat un singur meci din ultimele șapte disputate. După acea victorie (4-1 cu CSM Olimpia Satu Mare), au urmat un eșec usturător, 1-5 cu Metalul Buzău, și o remiză albă cu AFC Câmpulung Muscel.



Partida de astăzi este ultimul meci din prima etapă a grupei A. În celelalte meciuri, CFR Cluj a învins-o pe CSM Slatina cu 4-0, iar FC Argeș s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Metaloglobus.



Istoria se repetă



Scenariul meciului de astăzi nu este o premieră. Cele două echipe s-au întâlnit într-o situație identică și pe 18 octombrie 2022, tot în Cupa României. Atunci, cu Dumbrăvița tot "gazdă" în Giulești, Rapid s-a impus cu 4-1, deși divizionara secundă a fost cea care a deschis scorul.



Echipele probabile pentru meciul din Giulești:

