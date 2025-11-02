Mijlocașul român a marcat din nou pentru Pafos, deschizând scorul duminică în disputa cu AEL Limassol (scor 1-0). Reușita sa a venit în urma unei lovituri de cap perfecte, care l-a lăsat fără replică pe celebrul portar mexican Guillermo Ochoa, o legendă a Cupei Mondiale.



Este al patrulea meci consecutiv de campionat în care internaționalul convocat de Mircea Lucescu reușește să înscrie, confirmând forma de senzație care l-a adus și pe lista "tricolorilor" pentru "dubla" cu Bosnia și San Marino.



Al patrulea gol la rând



Dragomir, om de bază în echipa care scrie istorie în acest sezon prin participarea în "Faza Ligii" UEFA Champions League, și-a arătat din nou clasa în competiția internă.



Reușita împotriva lui AEL Limassol a venit rapid, încă din minutul 5. Românul s-a înălțat excelent la o centrare venită de la un coleg și a reluat imparabil cu capul, declanșând bucuria în tribune.



Prestațiile sale solide, atât în campionat cât și în Liga Campionilor, unde a fost integralist și chiar căpitan într-un meci, demonstrează că mijlocașul este un om indispensabil pentru campioana Ciprului. Pe lângă golul cu AEL, Dragomir a mai punctat recent în partidele cu Omonia, Achnas și AEK Larnaca.

