Echipa lui Valeriu Iftime este pe primul loc după 14 etape, cu un total de 31 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun. În ciuda startului entuziasmant de sezon, finanțatorul echipei rămâne rezervat cu privire la șansele pentru titlu.



Nici Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu crede că Botoșaniul ar putea produce surpriza în acest sezon, dar este convins că moldovenii își vor asigura cel puțin un loc în cupele europene.



Printre altele, Dragomir se declară impresionat de jocul prestat de echipa lui Leo Grozavu, care are o singură înfrângere, până acum, în campionat.



Dumitru Dragomir nu crede că Botoșani ar putea lua titlul



”(n.r. – Am avut de-a lungul timpului Unirea Urziceni, Oțelul Galați, ASA Târgu Mureș, crezi că Botoșani poate să ia titlul?) Nu, dar se duce în cupele europene. Titlul e greu. Titlul îl iau una dintre Rapid, Craiova sau FCSB. Dacă Botoșani vine în primele 3 locuri, sunt tari de tot. Se înjumătățesc punctele, începe o fisură, se accidentează un jucător important și gata, cad.



(n.r. – Dacă ar lua Botoșani titlul ar fi cea mai mare surpriză de la Revoluție încoace?) Da, bineînțeles. Să ia în dauna Rapidului, a lui CFR Cluj, a Craiovei, ar fi mare surpriză. Lui Grozavu i-ar face la intrare în Botoșani o statuie ca a lui Stalin.



Ongenda e jucător bunicel, de pluton. Nu numai el face jocul. De la fundașul stânga care e de ani de zile la ei și până la atacant, sunt jucători de echipă. Nu au o vedetă, au o echipă. Știu să dea drumul la minge la timp, nu fac ceva în plus ca să iasă în evidență pentru a fi vândut cum se întâmplă la FCSB. La FCSB, la un moment dat, fiecare făcea ce voia”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.



Cu victorii pe linie în ultimele șase etape, FC Botoșani este pe primul loc, cu 31 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj superior după 14 etape. În următoarea rundă, moldovenii se vor deplasa la Ploiești pentru meciul cu Petrolul.

