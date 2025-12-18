Portughezul Vitinha a primit o veste devastatoare din Franța, unde doi verișori, în vârstă de doar 3 și 5 ani, au murit în urma unei explozii.



Ziua de miercuri, 17 decembrie, s-a transformat într-un coșmar pentru fotbalistul "Grifonului". Vitinha a fost anunțat că o parte din familia sa a fost victima unui incident șocant petrecut în Trevoux, o mică localitate din regiunea franceză Ain.



Suicidul care a provocat dezastrul



Autoritățile franceze au stabilit rapid cauzele deflagrației, iar detaliile sunt cutremurătoare. Explozia nu a fost un accident tehnic, ci rezultatul unui gest extrem al unei locatare din imobilul respectiv. Femeia a decis să își pună capăt zilelor deschizând valvele de la rețeaua de gaz a apartamentului său.



Acumularea de gaze a provocat o explozie violentă care a spulberat mai multe locuințe, inclusiv pe cea în care se aflau rudele fotbalistului. Bilanțul este tragic: pe lângă cei doi micuți uciși pe loc, alte 12 persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.



Vestea a căzut ca un trăsnet peste vestiarul echipei finanțate de Dan Șucu. Vitinha a confirmat nenorocirea printr-un mesaj sfâșietor postat pe contul său de Instagram: „Familia mea este în doliu. Vărul meu Bruno și-a pierdut copiii într-o tragedie în Franța”.

