Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Goalkeeper-ul mexican are 40 de ani, dar nu are de gând să se lase de fotbal.

Portarul mexican Guillermo Ochoa a semnat pentru clubul cipriot de fotbal AEL Limassol pentru sezonul 2025-2026, sub rezerva efectuării vizitei medicale, a anunţat gruparea din Insula Afroditei, citată de AFP.

Veteranul de 40 de ani este ''unul dintre portarii cei mai cunoscuţi şi mai realizaţi din era modernă'', au scris în comunicat ''leii'' din Limassol, citați de Agerpres, amintind că Ochoa a participat la cinci Cupe Mondiale şi şi-a lăsat amprenta prin ''performanţele sale excepţionale''.

La AEL Limassol, el va fi pregătit de fostul antrenor de portari de la Universitatea Craiova, italianul Mario Capece.

Guillermo Ochoa, 152 de selecții pentru Mexic

Pentru Memo Ochoa va fi al şaselea campion european în care evoluează, după Ajaccio (Franţa), Malaga şi Granada (Spania), Standard Liege (Belgia), Salernitana (Italia) şi Portugalia (AVS Futebol Sad).

Portarul are 152 de selecţii la naţionala Mexicului şi va încerca să devină anul viitor fotbalistul mexican care a participat la cele mai multe ediţii ale Cupei Mondiale, şase.

