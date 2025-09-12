Portarul mexican Guillermo Ochoa a semnat pentru clubul cipriot de fotbal AEL Limassol pentru sezonul 2025-2026, sub rezerva efectuării vizitei medicale, a anunţat gruparea din Insula Afroditei, citată de AFP.

Veteranul de 40 de ani este ''unul dintre portarii cei mai cunoscuţi şi mai realizaţi din era modernă'', au scris în comunicat ''leii'' din Limassol, citați de Agerpres, amintind că Ochoa a participat la cinci Cupe Mondiale şi şi-a lăsat amprenta prin ''performanţele sale excepţionale''.

La AEL Limassol, el va fi pregătit de fostul antrenor de portari de la Universitatea Craiova, italianul Mario Capece.

