Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro cum întâlnirea cu țara noastră a însemnat pentru el dragoste la prima vedere.

”Acum sunt român 100%, asta e casa mea și merg în Africa de Sud doar în vacanță”



”Eu simt că sunt adoptat de România, chiar dacă m-am născut în Africa de Sud. Acum sunt român 100%, simt că asta e casa mea și acum merg în Africa de Sud doar în vacanță, pentru că aici stăm și aici trăim.

Este o țară extraordinară, pe care o iubesc cu toată inima. Cred că toți străinii care vin aici au același sentiment pentru România.

Mulți români nici nu știu ce diamant aveți aici. Așa simt eu. Sunteți foarte calzi, am fost bine primit de prima dată, este și siguranță, pentru că te poți plimba prin parcuri...

(Dar tu ești un munte de om, ai 1,96...) Adevărat, eu am și o inimă pentru copii, pentru oamenii în vârstă, vreu mereu să-i apăr, să-i protejez, e important să avem grijă de ei”, a explicat Johan van Heerden la Poveștile Sport.ro.

