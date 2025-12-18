EXCLUSIV Străinul naturalizat la națională surprinde cu alegerea lui: ”Nici nu știți ce diamant aveți aici în România!”

Străinul naturalizat la națională surprinde cu alegerea lui: "Nici nu știți ce diamant aveți aici în România!" Rugby
Johan van Heerden a impresionat la Dinamo și la reprezentativa noastră.

Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro cum întâlnirea cu țara noastră a însemnat pentru el dragoste la prima vedere.

”Acum sunt român 100%, asta e casa mea și merg în Africa de Sud doar în vacanță”

”Eu simt că sunt adoptat de România, chiar dacă m-am născut în Africa de Sud. Acum sunt român 100%, simt că asta e casa mea și acum merg în Africa de Sud doar în vacanță, pentru că aici stăm și aici trăim. 

Este o țară extraordinară, pe care o iubesc cu toată inima. Cred că toți străinii care vin aici au același sentiment pentru România. 

Mulți români nici nu știu ce diamant aveți aici. Așa simt eu. Sunteți foarte calzi, am fost bine primit de prima dată, este și siguranță, pentru că te poți plimba prin parcuri...

(Dar tu ești un munte de om, ai 1,96...) Adevărat, eu am și o inimă pentru copii, pentru oamenii în vârstă, vreu mereu să-i apăr, să-i protejez, e important să avem grijă de ei”, a explicat Johan van Heerden la Poveștile Sport.ro.

VIDEO Emisiunea integrală cu Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de rugby: în grupă cu... Africa de Sud, campioana mondială

Reprezentativa de rugby a României şi-a aflat în această lună adversarele de la Cupa Mondială din 2027, competiţie la care urmează să evolueze în grupa B.

Echipa României va înfrunta cvadrupla campioană mondială Africa de Sud, care este şi deţinătoarea trofeului, Italia şi Georgia.

Cupa Mondială va fi găzduită de Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027.

Primele două clasate, plus patru echipe de pe locul al treilea cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa.

