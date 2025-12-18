Răsturnare de situație pentru Daniel Boloca! Anunțul oficial venit de la Sassuolo

Emiratele lui Cosmin Olăroiu joacă ACUM finala cu Arabia Saudită!

Regina Thailandei a câştigat joi o medalie de aur la sailing la Jocurile Asiei de Sud-Est, o competiţie sportivă internaţională organizată până la 20 decembrie în ţara sa, relatează AFP.

În vârstă de 47 de ani, regina Suthida a concurat în categoria SSL47, pe un velier de 14 metri cu echipaj mixt de zece membri.

Ea a ocupat rolurile de tactician şi timonier pentru a conduce echipa thailandeză către victorie în apele turcoaz de la Pattaya, în faţa Malayeziei şi Myanmarului.

Sailing-ul, o tradiție în familia regală thailandeză



Medalia de aur îi va fi înmânată personal de către regele Maha Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, a cărui soţie a devenit în 2019.

Fostul rege al Thailandei, Rama IX, a câştigat şi el medalia de aur la sailing în cadrul Jocurilor Asiei de Sud-Est din 1967, alături de fiica sa, prinţesa Ubolratana Rajakanya.

Licenţiată în comunicare, regina Suthida a lucrat ca stewardesă pentru compania Thai Airways înainte de a se orienta către o carieră în armată.

Semimaratonul și hocheiul pe gheață, alte două sporturi practicate de regina Suthida



Pasionată de sport, ea a alergat un semimaraton în 2 ore, 13 minute şi 40 de secunde în data de 1 decembrie la Bangkok, alături de legendarul alergător kenyan Eliud Kipchoge. De asemenea, joacă hochei pe gheaţă.

Suverana a condus delegaţia thailandeză la ceremonia de deschidere a celei de-a 33-a ediţii a Jocurilor Asiei de Sud-Est, la 9 decembrie, în capitală.

Cu două zile înainte de finalul competiţiei, Thailanda, gazda evenimentului, ocupă detaşat primul loc în clasamentul medaliilor, înaintea Indoneziei şi Vietnamului, informează news.ro.

Iniţial, unsprezece ţări urmau să participe la competiţie, dar Cambodgia şi-a retras toţi sportivii din motive de siguranţă, din cauza confruntărilor care continuă la graniţa cu ţara gazdă.

