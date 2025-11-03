Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat golul prin care Pafos FC a învins-o pe AEL Limassol cu scorul de 1-0, duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a din Cipru.

Internaţionalul român a marcat golul în minutul 5, a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben în minutul 82.

Dragomir are 4 goluri înscrise în 9 partide în acest sezon și se află la al patrulea meci consecutiv în campionatul cipriot cu gol marcat!

În clasament, pe primul loc se află Omonia Nicosia, cu 22 de puncte, urmată de Pafos FC, 21 puncte, APOEL Nicosia, 20 puncte, Aris Limassol, 20 puncte, etc.

