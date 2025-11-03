VIDEO Cap de zmeu! Ce scriu ciprioții despre Vlad Dragomir, aflat la al patrulea meci consecutiv cu gol marcat

Internaționalul român de la Pafos FC este în formă maximă.

Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat golul prin care Pafos FC a învins-o pe AEL Limassol cu scorul de 1-0, duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a din Cipru.

Internaţionalul român a marcat golul în minutul 5, a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben în minutul 82.

Dragomir are 4 goluri înscrise în 9 partide în acest sezon și se află la al patrulea meci consecutiv în campionatul cipriot cu gol marcat!

În clasament, pe primul loc se află Omonia Nicosia, cu 22 de puncte, urmată de Pafos FC, 21 puncte, APOEL Nicosia, 20 puncte, Aris Limassol, 20 puncte, etc.

”Fără prea mult tam-tam, Pafos a reușit să o învingă pe AEL cu 1-0 și acum este cu gândul la partida cu Villarreal din Champions League.

Meciul cu AEL a fost decis de golul înscris în minutul 5 de Vlad Dragomir”, a notat Ekirikas, publicație completată de Ant1Live:

”Golul lui Vlad Dragomir, al patrulea consecutiv în campionat, a fost suficient pentru victoria lui Pafos. Rezultatul a dus echipa pe locul al doilea, la un singur punct în spatele liderului Omonia.

Golul victoriei a fost marcat cu capul de Dragomir, după o centrare de pe dreapta a lui Correa”.

