Chiriches, in pericol sa RATEZE si aceasta convocare! Anuntul facut de FRF

Fundasul roman a fost selectionat de Mirel Radoi pentru cele 3 meciuri pe care echipa nationala le va juca in luna noiembrie.

Chiriches a fost accidentat si nu a jucat in partida de vineri din Seria A, contra lui Udinese. Totusi, venirea lui in Romania ar putea fi complicata Autoritatile din Italia au impus masuri din cauza evolutiei pandemiei. Vlad Chiriches ar putea pleca din Italia doar daca testul pe care il va efectua pe 10 noiembrie este negativ pentru el si pentru restul coechipierilor, anunta site-ul FRF. Daca pe 10 noiembrie unul dintre fotbalisti va fi depistat pozitiv, fostul jucator de la FCSB poate fi considerat ca a intrat in contact direct cu cel infectat, iar toata echipa din Serie A va intra in carantina pentru 10 zile.

La echipa au existat cazuri de COVID-19, tocmai de asta Chiriches este considerat ca a intrat in contact direct. El este in regim de izolare si i se permit doar antrenamentele si meciurile la echipa de club, fara a avea posibilitatea de a parasi tara.

Romania va juca pe 11 noiembrie un amical cu Belarus si inca doua partide in Nations League cu: Norvegia, acasa, pe 15 noiembrie si cu Irlanda de Nord, in deplasare, pe 18 noiembrie. Meciul amical va fi difuzat pe PRO X, iar partidele din Liga Natiunilor vor fi transmise in direct pe PRO TV.