Vlad Chiricheș, ca și retrogradat în Serie B! Echipa sa a ajuns la 66 de goluri încasate

Cu Vlad Chiricheș titular și înlocuit în minutul 64, Cremonese a fost spulberată pe teren propriu de Bologna, scor 1-5. Oaspeții au marcat prin Arnautovic (14), Ferguson (27), Posch (45+1), Orsolini (63) și Sansone (80), iar gazdele au reușit golul de onoare în minutul 90+1, prin Ciofani.

Vlad Chiricheș, ca și retrogradat în Serie B cu Cremonese!

Cu două runde înainte de final, Cremonese, locul 19, penultimul din Serie A, rămâne cu 24 de puncte, la șase sub Spezia, poziția 17, ultima care asigură salvarea. Trupa lui Vlad Chiricheș mai are doar șanse matematice pentru evitarea retrogradării, având în vedere că are avantajul rezultatelor din meciurile directe, însă un punct obținut de Spezia sau Verona în acestă rundă ar trimite-o oficial pe Cremonese în B încă din acest weekend.

După meciul de azi, Cremonese a devenit echipa din Serie A cu cea mai slabă apărare: nu mai puțin de 66 de goluri încasate în 36 de partide. De asemenea, trupa lui Vlad Chiricheș are și o linie dezamăgitoare de clasament: 4 victorii, 12 remize și 20 de înfrângeri!

Căpitanul naționalei României, afectat de mai multe probleme medicale în actuala stagiune, a jucat azi meciul cu numărul 16 pentru Cremonese. În ultimele două runde, trupa de pe Giovanni Zini Stadium le va mai înfrunta pe Lazio și Salernitana.

Din vară sunt șanse mari ca Vlad Chiricheș să o părăsească pe Cremonese. Contractul său expiră pe 30 iunie.

34 de ani împlinește Vlad Chiricheș pe 14 noiembrie