Visul lui Becali, spulberat! "Asta este prioritatea fotbalistului!" Ce planuri are Alexandru Cretu dupa despartirea de Maribor

Alexandru Cretu si-a reziliat contractul cu Maribor dupa ce clubul a anuntat ca nu va mai conta pe serviciile fotbalistului in ultimele etape ale sezonului.

Romanul dorit de FCSB si CFR Cluj a ramas liber de contract, insa cele doua pretendente la trofeul Ligii 1 nu au sanse prea mari sa-i obtina semnatura. Cel putin asta spune impresarul lui Cretu.

Zvonko Milojkovici a declarat ca mijlocasul in varsta de 29 de ani isi doreste sa obtina un contract la o echipa din strainatate, acesta fiind obiectivul sau dupa despartirea de Maribor.

"Nu am discutat cu nimeni de la FCSB. Am citit declaratiile domnului Becali despre Cretu, dar nu stiu cu cine au vorbit conducatorii de acolo. Prioritatea lui Cretu o reprezinta un nou contract in strainatate.

Maribor s-a comportat ca un club mare, nu avem nimic de reprosat, le multumim oamenilor cu care am colaborat in Slovenia! Revenirea in Romania nu e prima optiune a lui Alex acum", a declarat Zvonko Milojkovici, potrivit GSP.

Alexandru Cretu mai avea contract cu slovenii pana pe 30 iunie, insa si-a reziliat intelegerea duminica seara, dupa ce oficialii clubului anuntasera ca fotbalistul nu va mai fi folosit in meciurile ramase de disputat in sezonul acesta.

Romanul a fost jucatorul lui Maribor din 2018, adunand 76 de aparitii pe teren, in care a inscris 3 goluri.