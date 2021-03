EXCLUSIV | Care este secretul nationalei de tineret a Romaniei! "Vlad joaca de zici ca are 31 de ani! Nu incepe echipa fara ei" 

Romania U21 a remizat, scor 1-1, cu reprezentativa Tarilor de Jos in startul Campionatului European de tineret.

In aceasta dimineata, Mihai Stoichita a vorbit la Pro X despre ceea ce ii motiveaza pe tinerii fotbalisti romani. Directorul tehnic al FRF a spus ca determinarea lor vine din evolutiile constante pe care le au la echipele de club si din faptul ca sunt jucatori de baza ai echipelor lor.

"Rolul principal in aceasta montare psihologica il are Mutu si staff-ul lui. Avem psihologi la toate nivelurile, dar increderea lor vine de la faptul ca joaca de mult in Liga 1 sau in strainatate, au inteles ca trebuie sa-si autodemonstreze ca sunt buni. Nu incepe echipa fara ei, asta nu vine ca ii spune psihologul ca e bun, vine din interiorul lui. Stie ca e bun pentru ca isi demonstreaza in fiecare saptamana.

Vlad joaca zici ca are 31 de ani, zici ca e de un deceniu in poarta FCSB-ului. Cum sa nu aiba incredere in ei? Faptul ca au continuitate in meciuri, ca sunt titulari in campionat, ca sunt jucatori profesionisti care ne bucura prin executiile lor. Asta e secretul acestei nationale de tineret. Regula asta U21 care i-a ajutat sa debuteze in Liga 1... Sunt multe lucruri care converg la evolutiile lor", a conchis Stoichita.