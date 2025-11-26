În minutul 35 al partidei, Dennis Man a reușit să îi fure mingea lui Virgil van Dijk și a pornit pe contraatac, însă fundașul olandez l-a urmărit din spate și l-a doborât clar, trântindu-l la pământ. Arbitrul a fluierat imediat faultul, dar reacția lui van Dijk a fost una ieșită din comun.
GALERIE FOTO Virgil Van Dijk a dat de pământ cu Dennis Man și arbitrul a fluierat. Reacția olandezului, nemaivăzută
Liverpool - PSV se vede LIVE TEXT ACUM pe Sport.ro!
Reacția olandezului, nemaivăzută
Căpitanul lui Liverpool, vizibil iritat, a ridicat mingea și a refuzat să o lase pe PSV să reia rapid jocul. Van Dijk a gesticulat nervos și, pe buzele sale, camerele TV au surprins clar: „WHY?” / „DE CE?”, semn că nu a înțeles sau nu a acceptat decizia arbitrului.
