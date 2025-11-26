În minutul 35 al partidei, Dennis Man a reușit să îi fure mingea lui Virgil van Dijk și a pornit pe contraatac, însă fundașul olandez l-a urmărit din spate și l-a doborât clar, trântindu-l la pământ. Arbitrul a fluierat imediat faultul, dar reacția lui van Dijk a fost una ieșită din comun.

