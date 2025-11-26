Roș-albaștrii sunt aproape să rezolve transferul lui Andre Duarte, fostul jucător al lui FCU Craiova, care va rămâne liber de contract după despărțirea de Ujpest FC.

Adrian Mititelu: ”Croitoru l-a schimbat pe Duarte după 20 de minute!”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, club aflat acum în mare dificultate, a vorbit despre transferul pregătit de Gigi Becali la FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să îl aducă la echipă pe Andre Duarte, fostul fundaș al echipei lui Mititelu.

Adrian Mititelu spune că Duarte este unul dintre cei mai buni fundași care au evoluat în fotbalul românesc în ultimii 15-20 de ani. Finanțatorul de la FCU Craiova a mărturisit însă că lui Duarte nu i-a fost ușor în momentul în care a ajuns la formația din Bănie.

În timpul unui amical, Marius Croitoru, antrenorul de atunci al oltenilor, l-a scos din teren pe portughez după doar 20 de minute, deoarece nu a fost mulțumit de evoluția fotbalistului.

”La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu a mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de a anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a spus Adrian Mititelu, conform digisport.ro.

