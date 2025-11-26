Liverpool - PSV, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Dennis Man dă piept cu gigantul de pe Anfield

Partida Liverpool - PSV, din runda a cincea din Champions League, va avea loc miercuri, de la 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro .

Liverpool - PSV, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Liverpool vine după înfrângerea din Premier League, din runda trecută, 0-3 cu Nottingham Forest. Cormoranii au câștigat ultimul meci jucat în Champions League, scor 1-0, în fața lui Real Madrid și se află pe poziția a 10-a în clasamentul fazei ligii.

De cealaltă parte, PSV vine după remiza cu Olympiacos din Champions League, scor 1-1, și se află pe locul 23 din clasament.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut din Champions League, iar atunci olandezii s-au impus cu 3-2.

