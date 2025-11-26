Partida Liverpool - PSV, din runda a cincea din Champions League, va avea loc miercuri, de la 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.
Liverpool - PSV, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Dennis Man dă piept cu gigantul de pe Anfield
Liverpool vine după înfrângerea din Premier League, din runda trecută, 0-3 cu Nottingham Forest. Cormoranii au câștigat ultimul meci jucat în Champions League, scor 1-0, în fața lui Real Madrid și se află pe poziția a 10-a în clasamentul fazei ligii.
De cealaltă parte, PSV vine după remiza cu Olympiacos din Champions League, scor 1-1, și se află pe locul 23 din clasament.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut din Champions League, iar atunci olandezii s-au impus cu 3-2.
„Mai mult pe jos decât la fotbal”
Analizând evoluția individuală a fotbaliștilor, René van de Kerkhof a recurs la o glumă bazată pe numele de familie al internaționalului român, sugerând că acesta a dat dovadă de o sensibilitate exagerată pe teren.
"Prietenul nostru Dennis Man a devenit Dennis Vrouw (n.r. - Femeie). A stat mai mult întins pe gazon decât a jucat fotbal", a spus René, vizibil iritat de momentele de întrerupere.
Legenda lui PSV a continuat tirada, punând sub semnul întrebării duritatea actuală din fotbal: "Atunci stau și mă gândesc: am devenit niște fricoși cu toții?". Nici starul Ivan Perisic nu a scăpat de criticile olandezului, fiind catalogat drept "incredibil de slab" în aceeași partidă.
Fratele său, Willy, a fost ceva mai ponderat și a preferat să se concentreze pe situația din clasament, acolo unde PSV s-a distanțat la șase puncte. "Nu scoatem încă carul de sărbătoare din garaj, dar putem începe să-l lustruim", a completat acesta, făcând trimitere la titlu.
