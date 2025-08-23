Fundașul român de 27 de ani a fost din nou titular pentru Hannover, care a învins-o pe Magdeburg cu 3-1 și a urcat pe primul loc în Zweite Bundesliga după trei etape.

Ghiță a bifat al patrulea meci oficial pentru noua sa echipă și a rezistat pe teren până în minutul 85. A avut o prestație solidă, confirmată și de nota primită de la Flashscore: 7,1, exact în media echipei.

Virgil Ghiță, titular în Germania!

Transferat în această vară de la Cracovia pentru un milion de euro, Ghiță s-a impus rapid ca titular la Hannover și e considerat deja un pilon important al defensivei.

În sezonul trecut, în Polonia, fundașul român a marcat patru goluri și a oferit trei assist-uri în 31 de meciuri, iar acum speră să ducă echipa germană spre promovarea mult așteptată în Bundesliga.

Cota sa de piață a urcat la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. De altfel, evoluțiile bune din Germania l-au readus și în atenția naționalei, unde Ghiță are deja trei selecții și a bifat recent victoria cu Cipru, scor 2-0.

Crescut la LPS Viitorul Pitești și format apoi la Academia Hagi, Virgil Ghiță a debutat în Liga 1 în tricoul Viitorului, cu care a câștigat Cupa României în 2019.

