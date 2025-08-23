Viktor Gyokeres, ratare monumentală în Arsenal - Leeds

Achiziționat de la Sporting pentru 63,5 milioane de euro, sumă la care se pot adaugă alte 10 milioane din bonusuri, Gyokeres a debutat la Arsenal în derby-ul cu Manchester United, din runda trecută, scor 1-0.



Suedezul nu a marcat pe Old Trafford și nu a avut realizări, iar sâmbătă a fost titularizat pentru prima dată pe Emirates, la meciul cu Leeds. Gyokeres a irosit o șansă uriașă de a marca în minutul 16.



Leeds a încercat să construiască de la portar după o repunere din 6 metri, însă Stach a fost deposedat de Zubimendi. Mingea a ajuns în careu la Gyokeres, care s-a precipitat și a șutat din prima, departe de poartă, deși era singur și avea în față doar portarul.



Mikel Arteta a fost surprins cu mâinile la față, uimit și el de marea ratare a fotbalistului care a marcat 97 de goluri în 102 meciuri la Sporting.

