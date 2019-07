Victorie URIASA pentru Olaroiu in China! A batut liderul si l-a dat JOS de pe prima pozitie!

Suning a trecut cu 1-0 de Beijing Guoan in etapa a 19-a din campionatul chinez.

Eder a marcat singurul gol al meciului in minutul 38, din penalty. Dupa acest rezultat, Suning ramane pe 6, departe de primele 3 pozitii. Liderul in China se schimba! Guoan paraseste prima pozitie, pe care a trecut acum Guangzhou Evergrande. Cele doua rivale sunt despartite de un punct. Pe 3 e Shanghai SIPG, si ea la un punct in spatele lui Guoan. Pana la finalul sezonului din China mai sunt 11 etape.