Victorie CLARA pentru echipa lui Olaroiu impotriva unui fost antrenor de la Real Madrid! Jiangsu e pe 5 in China

Jiangsu Suning a castigat cu 2-0 ultimul meci din Super Liga Chineza.

Echipa antrenata de Cosmin Olaroiu a reusit o victorie in etapa a 5-a din Super Liga Chineza, 2-0 cu Shenzhen, echipa antrenata de fostul tehnician al celor de la Real Madrid, Juan Ramon Lopez Caro.

Scorul a fost deschis de Xie Pengfei inca din minutul 15.

15' Gooooooaaaaal ! Xie Pengfei! pic.twitter.com/JZQGR6BiQr — Forza Suning (@suningfc) 13 aprilie 2019

Scorul final a fost stabilit inca dinainte de pauza. Golul de 2-0 a fost marcat de Alex Teixeira.

Jiangsu a reusit sa conserve avantajul in repriza secunda si a obtinut cele trei puncte. Echipa lui Olaroiu este pe 5 in clasament in acest moment.