Victorie la debut pentru Stanciu in Arabia Saudita! Ocazie uriasa ratata in prelungiri: cum a trimis dintr-o pozitie ideala! VIDEO

Echipa lui Nicolae Stanciu a invins-o pe cea a lui Salomao.

Al Ahli a castigat cu 4-2 in deplasarea de la Al Hazem in etapa a 19-a a primei ligi din Arabia Saudita, meci in care a debutat la gazde Diogo Salomao si Nicolae Stanciu, la oaspeti. Intrat pe teren in minutul 76, Stanciu a primit un cartonas galben la 8 minute distanta si a ratat o ocazie uriasa in prelungiri, la scorul de 3-2 pentru echipa sa.

Al Ahli a condus cu 1-0 si 2-1, insa Al Hazem a revenit de fiecare data. Tavares a marcat apoi in minutul 50 golul de 3-2, pentru ca Al Soma sa inscrie golul de 4-2 la ultima faza a meciului, cand a plecat din propria jumatate pe contraatac si a reusit sa inscrie. Intrat pe teren in minutul 64, Salomao nu si-a putut ajuta echipa sa egaleze.

Echipa lui Nicolae Stanciu este pe locul 3 in clasament cu 36 de puncte dupa 19 partide. Pe primul loc se afla Al Hilal cu 43 de puncte si un meci mai putin disputat

