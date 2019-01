"Sunt trist ca a trebuit sa plec, a fost o decizie foarte grea pentru mine!" VIDEO | Mesaj emotionat al lui Stanciu pentru fanii Spartei Praga

Mijlocasul roman s-a transferat in Arabia Saudita, la Ahli Jeddah, in schimbul a 10 milioane de euro.

Stanciu a inregistrat un mesaj video pentru suporterii Spartei, mesaj care a fost postat pe contul oficial de Twitter al clubului ceh.

"Am fost foarte fericit sa pot juca in fata voastra! Veti ramane mereu in inima mea! Sunt trist ca a trebuit sa plec, a fost o decizie foarte grea pentru mine! Sper ca Sparta va castiga Cupa in acest an, iar sezonul viitor va castiga campionatul", a fost mesajul transmis de Stanciu suporterilor Spartei Praga.

FROM NICO | „I was very happy, that I could play in front of you. You will be always in my heart!“ ????????❤️ pic.twitter.com/qxdSBY9aNO