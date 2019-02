SUPER INTERVIU // Dica, despre plecarea lui Stanciu la arabi si momentul adevarului: "Da, m-a deranjat ce a vorbit Meme Stoica"

Nicolae Dica e deschis la propuneri si abia asteapta sa revina in Liga I.

Nicolae Dica spune ca si-ar dori sa ajunga intr-o zi la Viitorul, daca Hagi va decide sa lase echipa pentru un contract avantajos in strainatate.

Dica il intelege perfect pe Stanciu. Spune ca si el ar fi ales la fel la 25 de ani.

Citeste mai jos interviul complet:

Cum te simti acum, a trecut ceva timp de cand ai plecat de la FCSB?

Sunt bine, sunt ok, mai relaxat acum. Dar imi doresc sa imi gasesc cat mai repede echipa. Am trecut peste, pentru ca am avut familia aproape. Am venit cu anumite ganduri la FCSB, obiective, pe unele le-am realizat, pe altele nu.

Regretati aceasta perioada?

Nu, deloc. A fost un plus pentru mine, nu am de ce sa regret. Mi-a prins foarte bine, au fost foarte multe lucruri pozitive care s-au intamplat, nu am de ce sa regret.

Au mai venit oferte in perioada asta? Stim ca au fost discutii cu Chiajna...

Au fost discutii, asa este, si cu echipe si cu echipe din Liga I, si cu echipe din Liga a II-a. Nu am ajuns la un numitor comun, au ales alti antrenori. Eu le multumesc ca s-au gandit la mine, si sper ca la un moment dat sa ajung sa lucrez la un club.

Iti doresti sa antrenezi cat mai repede, sau astepti pana in vara?

Imi doresc sa antrenez cat mai repede, dar asta nu inseamna ca voi accepta orice. Atunci cand voi avea oportunitatea sa merg la o echipa, iar eu sa consider ca pot face lucruri bune, voi merge acolo, chiar daca este in timpul campionatului.

Ai mai urmarit ce se intampla la FCSB?

Da, urmaresc, imi place sa urmaresc tot ce se intampla in fotbalul romanesc, nu doar la Steaua. Am vazut ca au facut transferuri foarte bune, jucatori cu experienta. Nu s-a mai intamplat sa vina jucatori tineri, cum se intampla de obicei. Sunt jucatori de valoare, sper sa reuseasca sa se impuna la Steaua.

Ti-ai fi dorit sa ramai la FCSB?

Dupa meciul cu CFR am considerat ca este mai bine pentru mine si pentru club si sa vina un alt antrenor.

"SI EU AS FI ALES LA FEL IN LOCUL LUI STANCIU"



Cum ti se pare transferul lui Stanciu?

Pentru el, ca si om, din punct de vedere financiar, este clar ca nu putea sa refuze aceasta oferta. Fotbalistic vorbind, poate ca ne asteptam cu totii sa ajunga la o echipa puternica din Europa. Dar pentru el si pentru familia lui, cred ca a facut un lucru bun.

Ce decizie ai fi luat in locul lui, daca aveai 25 de ani?

Nu cred ca refuzam, nu ai cum sa refuzi. Vorbim de un salariu foarte mare, pe care in Europa jucatorii romani nu il pot castiga.

Nu este totusi trist ca decarii romani merg la arabi?

Asa este, da, si Budescu, si Stanciu. Budi cred ca daca era putin mai serios si mai exigent cu el, ar fi evoluat la o echipa de top din campionatele puternice ale Europei. Ma refer la Anglia, Spania, Italia, pentru ca are niste calitati extraordinare. Dar nu putem sa ii condamnam ca au ales sa plece acolo, in zona araba.

Cum ti se pare transferul lui Tudor Baluta la Brighton?

Baluta este un jucator de viitor, cu personalitate. Este un lucru pozitiv pentru fotbalul romanesc ca dam un jucator in Anglia. Sper sa reuseasca si sa se adapteze cat mai repede acolo. Si odata cu evolutiile lui bune, poate vor mai ajunge jucatori in Anglia.

Apropo de Viitorul... ti-ai dori sa antrenezi acolo?

Da, imi doresc sa antrenez la Viitorul, imi place tot ceea ce se intampla acolo, conditiile pe care le ofera Viitorul. Am petrecut doi ani acolo, am invatat multe lucruri, si mi-as dori sa antrenez la un moment dat acolo.

Ce jucatori iti plac de la Viitorul?

Ianis, Dragus, jucatori foarte buni, cu calitati, care pot ajuta echipa nationala.

"M-A DERANJAT CEEA CE A SPUS MEME"



Care a fost momentul care te-a bucurat cel mai mult la FCSB?

Ca rezultat, ca meci, victoria cu Lazio. Dar o bucurie mare a fost si cand am reusit sa trecem de Plzen. A fost un moment important pentru mine, ca antrenor, dar si pentru echipa.

Te-au deranjat vorbele lui Gigi Becali si Mihai Stoica dupa ce ai plecat de la FCSB? Becali spunea ca poate nu ai fost antrenorul potrivit in unele momente.

Am vorbit cu domnul Becali de mai multe ori dupa ce am plecat, i-am spus ce m-a deranjat din declaratiile pe care le-a dat. Am fost deranjat de ceea ce a spus Meme, dar nu mai are rost sa mai comentez. Eu stiu ce am facut, cum am lucrat, stiu ca m-am impus la aceasta echipa, stiu multe lucruri. Am gestionat bine vestiarul, nu am avut probleme cu jucatorii de acolo. Am primit mesaje de la mai multi jucatori dupa ce am plecat, eu sunt alaturi de ei in continuare.

"NU ASTEPT TRICOUL DE CAMPION DE LA FCSB"



Asteptati un tricou de campion?

Nu, important e sa castige Steaua campionatul, nu contez eu. Important e ca ei sa castige campionatul.

Ai fost antrenor acolo 21 de etape... Deci contati un pic!

Da, dar important e sa castige ei campionatul.

Sunt favoriti?

Nu, eu spun ca FCSB si CFR au sanse 50-50%.