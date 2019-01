Nu l-a luat pe Stanciu, dar a transferat un jucator din Liga 1! Jucatorul luat de Reghe din Romania: "Noroc, pustiule!"

Laurentiu Reghecampf a facut un transfer din Liga 1.

Daca nu a putut sa-l aduca pe Nicolae Stanciu, Laurentiu Reghecampf a transferat la Al Wasl un jucator de la Poli Iasi. Anuntul a fost facut de Anamaria Prodan pe retelele de socializare.



"Ultima ora. Talentatul jucator George Dwubeng s-a transferat de la Poli Iasi la Al Wasl. Noroc, pustiule!", a fost mesajul postat de Anamaria Prodan.



George Dwubeng este un fundas dreapta in varsta de 19 ani care a ajuns la Poli Iasi in vara anului trecut. Flavius Stoican nu l-a folosit insa nici macar un minut in campionat.