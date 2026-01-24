Nou-promovata Pisa a avut un start de vis pe Stadio Giuseppe Meazza, cu două goluri marcate de Stefano Moreo în primele 23 de minute.



Reacția lui Alberto Gilardino după Inter - Pisa 6-2

Inter a reușit o revenire impresionantă până la pauză. Un penalty transformat de Zielinski, iar ulterior golurile lui Lautaro Martinez și Pio Esposito i-au adus pe "nerazzurri" în avantaj. Pe finalul partidei, echipa lui Chivu a mai marcat de trei ori prin Dimarco, Bonny și Mkhitaryan.



La finalul meciului, Alberto Gilardino a spus că diferența de scor a fost nedreaptă și că penalty-ul din care Inter a redus din handicap a fost momentul psihologic al jocului. Antrenorul Pisei a explicat și înlocuirea lui Marius Marin de la pauză.



"Îmi este greu să vorbesc după un astfel de meci. Am un gust amar, având în vedere cum am început și cum am luptat contra unei echipe care luptă pentru câștigarea titlului și a Ligii Campionilor. Penalty-ul a schimbat meciul. Nu meritam o astfel de diferență de scor.



Am încasat o lovitură grea la finalul primei reprize, însă am încercat să îi motivez pe jucători, care până atunci făcuseră un joc bun și demonstraseră că avem șanse. Apoi, jucătorii au început să fie mai individualiști.



Îmi asum responsabilitatea pentru schimbările făcute. În alte meciuri, cei intrați de pe bancă au făcut diferența. Pe Marin l-am scos pentru că avea cartonaș galben.



E greu să le spun ceva fanilor după un astfel de eșec. Le sunt recunoscător pentru sprijinul acordat pe fiecare stadion. Rămânem cu un gust amar după acest meci, însă trebuie să transformăm ceea ce s-a întâmplat azi într-un mesaj pozitiv pentru echipă", a spus Gilardino.



Liderul Inter s-a distanțat din nou la 6 puncte de a doua clasată AC Milan, care are un meci mai puțin, în timp ce Pisa a coborât pe ultimul loc și a rămas cu doar 14 puncte.

Clasamentul din Serie A

